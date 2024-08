न्यूजीलैंड को लगा जोरदार झटका, CSK और RCB के स्टार ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया

Devon Conway and Finn Allen rejected central contracts: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और युवा स्टार सलामी बल्लेबाज फिन एलन भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. जिन्होंने टी20 लीग को वरीयता देते हुए अपने राष्ट्रीय टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है.

हालांकि, कॉनवे ने पूरी तरह से खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान एवं मौजूदा स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन की तरह ही उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. वह कीवी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मुकाबलों में शिरकत रहेंगे.

Contract News | Devon Conway will represent the BLACKCAPS on a casual playing contract this summer, while Finn Allen has turned down a central contract offer and has not been offered a casual playing contract. #CricketNationhttps://t.co/aanYLchmqK