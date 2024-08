Delhi Premier Leauge: प्रियांश आर्या ने "तूफानी प्रदर्शन" से खींचा फ्रेंचाइजी टीमों का ध्यान, टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Priyansh Arya thundering century: पहली दिल्ली प्रीमियर लीग (Delhi) कुछ खिलाड़ियों के लिए वरदान बन कर आई है. बल्लेबाज दोनों हाथों से मिले मौके को भुनाकर मेगा ऑक्शन से पहले लाइम लाइट में आना चाहते हैं, लेकिन इन बल्लेबाजों में अव्वल रहे हैं साउथ दिल्ली के प्रियांश आर्या (Priyansh Arya). शनिवार को नॉर्थ दिल्ली के खिलाफ जडे़ तूफानी शतक के बाद उनकी चर्चा क्रिकेट गलियारे में जोर-शोर से होने लगी है, लेकिन सिर्फ यही मैच नहीं, बल्कि अभी तक लीग में उनके बल्ले ने मानो आग लगा दी है. प्रियांश आर्या ने तूफानी शतक बनाया तो साउथ दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने भी आतिशी 165 रन की पारी खेली. और इन दोनो धमाकों के बाद कुछ घटित हुआ, जो कम से कम राज्य स्तर तक की टी20 लीग में पहले कभी नहीं हुआ.

शनिवार को लीग में आठवां मैच खेल रहे प्रियांश अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कुल आठ मैचों के बाद प्रियांश 82. 29 के औसत, दो शतक और चार अर्द्धशतकों से अभी तक खाते में 576 रन जमा कर चुके हैं. इसमें 41 छक्के और 45 चौके भी शामिल हैं. उनकी बैटिंग का अंदाज फैंस को भा रहा है. वीडियो वायरल हो रहे हैं. दो राय नहीं कि मेगा ऑक्शन में उनके लिए मार-काट मचने जा रही है.

