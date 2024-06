India-Pak मैच के बाद Delhi Police के पोस्ट ने मचाई हलचल, न्यूयॉर्क पुलिस से पूछ लिया ऐसा सवाल

Delhi Police's viral post on IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को शानदार जीत मिली. भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है. बता दें कि भारत को मिली जीत के बाज दिल्ली पुलिस ने एक खास पोस्ट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी. भारत के द्वारा 120 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 113 रन ही बना सकी. इस तरह से भारतीय टीम मैच को 6 रन से जीतने में सफल रही. वहीं, भारत को जीत मिलते ही Delhi Police ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किा और लिखा, "मैच के बाद केवल दो आवाजें आ रही थीं. एक 'इंडिया... इंडिया' और दूसरी शायद टूटे हुए टेलीविजन की. क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं?" दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट पऱ फैन्स के भी खूब कमेंट आ रहे हैं.

Hey, @NYPDnews



We heard two loud noises. One is "Indiaaa..India!", and another is probably of broken televisions. Can you please confirm?#INDvsPAK#INDvPAK#T20WorldCup