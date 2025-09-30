दीप्ति शर्मा-अमनजोत कौर की जोड़ी ने मचाया धमाल, महिला वनडे विश्व कप इतिहास में टीम इंडिया का बड़ा कारनामा

IND vs SL Women's ODI World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज हो चुका है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने जीत के लिए 270 रन का लक्ष्य रखा है. इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 14 के स्कोर पर स्मृति मंधाना के रूप में टीम को पहला झटका लगा. मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद ओपनर प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की. रावल 59 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुईं.

देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े. टीम का स्कोर जब 120 था, हरलीन 64 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुईं. हरमनप्रीत कौर 21, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स शून्य पर आउट हुईं. ऋचा घोष भी 2 रन बनाकर आउट हो गईं. भारतीय टीम 27 ओवर में 124 रन पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी.

दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर की साझेदारी से भारत के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला. अमनजोत कौर ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया. वह 56 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाया. इस जोड़ी ने शतकीय साझेदारी के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप में निचले क्रम पर भी अपनी दमदार बल्लेबाजी का लोहा मनवाया. विश्व कप इतिहास में सातवें विकेट या उससे नीचे केवल दो बार शतकीय साझेदारी दर्ज हुई है और खास बात यह है कि दोनों ही बार ये कारनामा भारतीय बल्लेबाजों ने किया.

पहली बार साल 2022 में हुआ था धमाल

पहली बार साल 2022 में माउंट माउंगानुई में पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर ने सातवें विकेट के लिए 122 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई थी. यह साझेदारी उस समय आई जब टीम दबाव में थी और इसने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

वहीं दूसरी ऐतिहासिक साझेदारी 2025 महिला विश्व कप में गुवाहाटी में देखने को मिली, जब दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ सातवें विकेट पर 103 रनों की साझेदारी की. इस जोड़ी ने मुश्किल हालात में धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टीम को संकट से बाहर निकाला. इन दोनों ही रिकॉर्ड साझेदारियों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय महिला टीम के पास निचले क्रम में भी ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

आठवें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के बीच 21 गेंद पर 42 रन की साझेदारी हुई. दीप्ति शर्मा पारी की आखिरी गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुईं. 53 गेंदों पर खेली इस अहम पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए. स्नेह राणा 15 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं. भारतीय टीम ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए. बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 47 ओवर का खेला जा रहा है.