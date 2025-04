DC vs MI: मास्टरस्ट्रोक का श्रेय रोहित को देने पर भड़के बांगड़ और मांजरेकर, कमेंटेटर बोले कि...

इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2025) में रविवार को मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को घरेलू मैदान पर 12 रन से हराकर अपनी हार का सिलसिला तोड़ दिया. मुंबई की जीत में लेग स्पिनर कर्ण शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने मिड्ल ओवरों में तीन विकेट चटकाए. कर्ण शर्मा के इस प्रदर्शन को जहां टर्निंग प्वाइंट बताया जा रहा है, तो वहीं यह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ही थे, जिन्होंने 'नई गेंद' के साथ कर्ण से बॉलिंग कराई. हालांकि, भारतीय पूर्व क्रिकेटर संजय मांजेरकर और संजय बांगड़ रोहित को इसका श्रेय देने से खुश दिखाई नहीं पड़े.

यहां तक कि आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार-स्पोर्ट्स ने भी कर्ण से गेंदबाजी कराने के लिए रोहित का प्रशंसा गीत गाना जारी रखा. रोहित दूसरी पाली में कर्ण के सब्स्टीट्यूट थे. कर्ण से बॉलिंग कराने से पहले रोहित इस विषय पर बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे से काफी देर विमर्श करते दिखे. इसके बाद रोहित ने हेड कोच महेला जयवर्द्धने से बात की. इसके बाद जयवर्द्धने ने हार्दिक को कर्ण से बॉलिंग कराने का निर्देश दिया. और जैसे ही मुंबई इंडियंस ने मैच जीता, तो वैसे ही सोशल मीडिया पर रोहित के मास्टरस्ट्रोक की चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, इससे कमेंटेटर बांगड़ और मांजेरकर खुश नहीं थे.

बांगड़ ने कहा, 'जीत का श्रेय रोहित शर्मा को दिया जा रहा है, लेकिन यह कर्ण शर्मा और हार्दिक पंड्या को दिया जाना चाहिए था. हार्दिक ने जहां निर्देश दिए, तो कर्ण ने इसे शानदार तरीके से अंजाम दिया'

वहीं, मांजरेकर ने कहा,'यहां कई ऐसे लोग हैं, जो सुझाव देने के लिए हैं, लेकिन यह सब बीच मैदान पर उस शख्स पर निर्भर करता है, जिसे फैसला लेना पड़ता है. हार्दिक ने रोहित की सलाह को सुना जो सबसे बड़ी बात है. अगर आप रोहित को श्रेय देते हो और हार्दिक को नहीं देते हो, तो यह गलत होगा. अगर सुझाव नाकाम हो जाता है, तो सभी हार्दिक को दोष देते. जीत का पूरा श्रेय हार्दिक को दिया जाना चाहिए'

