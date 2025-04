ये मेरा मायका, वो ससुराल... पहलगाम के बाद 'घरवापसी' पर पाकिस्तानी बहु ने क्यों काटा बवाल?

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करके उन्हें भारत छोड़ने की हिदायत दे दी है, जिसके बाद भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की प्रकिया जारी है. पंजाब के अटारी बॉर्डर पर अफशीन जहांगीर भी थीं जो बॉर्डर पार करके अपने पति और बच्चों के पास लौटना चाहती हैं. अफशीन का कहना है कि उनका पासपोर्ट भारतीय है इसलिए उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है. मैं पाकिस्तान में एक परिवार की बहू हूं और भारत में मेरा मायका है. हमें 48 घंटे के अंदर चले जाने को कहा गया है. ये कैसे संभव है? जोधपुर से अटारी 900 किलोमीटर दूर है. हमें बसें नहीं मिल रही थी. मेरे पति को टिकट के लिए 1 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. बस मुझे किसी भी तरह अपने पति और बच्चों के पास पहुंचना है. मैं कराची में रहती हूं और मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं. मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मैं आधी पाकिस्तानी हूं.

