BBL में डेविड वॉर्नर का धमाका, तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने

- डेविड वॉर्नर ने बीबीएल में शतक लगाकर टी-20 करियर में दसवां शतक पूरा किया है और विराट कोहली को पछाड़ा है
- वॉर्नर ऊ-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर हैं
- क्रिस गेल टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, उनके नाम 22 शतक दर्ज हैं जबकि बाबर आजम के 11 हैं
David Warner record: डेविड वॉर्नर ने इतिहास रच दिया है. बीबीएल में वॉर्नर ने शतक लगाया जो उनके टी-20 करियर का 10वां शतक है. ऐसा कर वॉर्नर ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. वॉर्नर अब टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि टी-20 में सबसे ज्यादा शतक क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 22 शतक लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं जिनके नाम 11 शतक दर्ज है. वहीं, अब वॉर्नर 10 शतक के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं. बता दें विराट कोहली ने टी-20 में 9 शतक लगाए हैं. एक ओर जहां वॉर्नर टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर आ गए हैं तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी-20 में 10 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी बने हैं.
मैच की बात करें तो 'सिडनी स्मैश' में सिक्सर्स को जीत के लिए 190 रनों का पीछा करना था, स्मिथ ने बाबर के साथ ओपनिंग स्टैंड के लिए 141 रन जोड़े, जिन्होंने अपनी साझेदारी के दौरान 39 गेंदों में 47 रन बनाए. लगातार विकेट गिरने के बावजूद, सिक्सर्स ने 16 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत से सिक्सर्स के BBL प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है. स्मिथ के नाम अब BBL के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक (4) हैं, जो डेविड वार्नर और बेन मैकडरमॉट से एक ज़्यादा है.
वार्नर ने इस महीने की शुरुआत में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मैच में नाबाद 130 रन बनाए थे. आज की तरह ही, उस मैच में भी इस अनुभवी खिलाड़ी के अकेले के शानदार प्रदर्शन के बावजूद थंडर टीम हार गई थी. शुक्रवार को, वार्नर की पारी को उनके पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथी स्टीव स्मिथ ने बेहतर बनाया, जिन्होंने 42 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें नौ छक्के और पांच चौके शामिल थे
मैच के बाद स्मिथ ने कहा, "यह एक अच्छी विकेट थी, पता था कि हमें शुरू से ही तेज़ी से खेलना होगा। डेवी ने एक शानदार पारी खेली. बाबर के साथ हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही. मुझे लगा कि उसने बहुत अच्छी पारी खेली और नींव रखी और हम वहीं से आगे बढ़े. 10 ओवर के बाद, मोइसेस और शिप्पी ने कहा, 'अब सर्ज ले लो,' और मैंने कहा, 'हमें एक ओवर और दो, मैं छोटी बाउंड्री को टारगेट करना चाहता हूं.' मुझे लगा कि मैं इससे 30 रन बना सकता हूं और मुझे लगता है कि हमने आखिर में 32 रन बनाए। यह एक अच्छा सर्ज था."
