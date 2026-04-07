डेविड वॉर्नर की बढ़ी मुश्किलें, शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस स्टेशन पहुंचे, अगले महीने कोर्ट में पेशी

David Warner Charged with Drink Driving in Sydney: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर रविवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. यह घटना मारूब्रा इलाके में सड़क पर रूटीन ब्रेथ-टेस्टिंग (सांस की जांच) के दौरान हुई. news.com.au की एक रिपोर्ट के अनुसार, 39 वर्षीय वॉर्नर ने टेस्टिंग चेकपॉइंट पर पहुंचने से ठीक पहले अपनी गाड़ी रोककर पार्क कर दी थी. हालांकि, पुलिस अधिकारी उनकी कार के पास पहुंचे और ब्रेथ एनालिसिस किया, जिससे पुष्टि हो गई कि उनके शरीर में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से ज़्यादा थी. इसके बाद वॉर्नर को हिरासत में ले लिया गया और मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खून में शराब की मात्रा 0.104 दर्ज की गई. उन पर अब आरोप तय कर दिए गए हैं और उन्हें अगले महीने कोर्ट में पेश होना है.

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के बयान में कहा गया है, "आज (रविवार, 5 अप्रैल 2026) शाम करीब 5:30 बजे, पुलिस मारूब्रा की मालाबार रोड पर स्थिर रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग कर रही थी. एक वैन को कथित तौर पर टेस्टिंग साइट से कुछ पहले रुकते और पार्क होते देखा गया. ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल कमांड के अधिकारियों ने गाड़ी के पास जाकर ड्राइवर जो 39 वर्षीय खिलाड़ी का सड़क पर ही टेस्ट किया, जिसका नतीजा पॉज़िटिव आया. उन्हें गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कथित तौर पर दूसरे टेस्ट में उनके खून में शराब की मात्रा 0.104 पाई गई."

बयान में आगे कहा गया है, "उस व्यक्ति को मध्यम-श्रेणी की PCA (खून में शराब की मात्रा) के साथ गाड़ी चलाने के आरोप में 'फील्ड कोर्ट अटेंडेंस नोटिस' जारी किया गया है, जिसके तहत उसे गुरुवार, 7 मई 2026 को डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट में पेश होना होगा."

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब वॉर्नर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय रूप से शामिल हैं. वह फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और मैचों के बीच मिले ब्रेक के दौरान कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे थे.

ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले वॉर्नर ने बिग बैश लीग (BBL) सहित घरेलू T20 प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखाना जारी रखा है. उन्होंने हाल ही में सिडनी थंडर के साथ एक शानदार सीज़न खेला, जिसमें वह टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.

वॉर्नर ने सिर्फ आठ मैचों में शानदार 433 रन बनाए, जो उनके टीम के साथियों के प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा था. इस बीच, उनकी PSL टीम कराची किंग्स लगातार तीन जीत के साथ इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. टीम अब गुरुवार, 9 अप्रैल को कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी.