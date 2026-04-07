ईरान पर जारी हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अब गेंद ईरानियों के पाले में है. उन्होंने कहा कि 'जंग शुरू होने से पहले भी ईरानी बातचीत करने में बहुत तेज नहीं थे और अब भी नहीं है. कभी-कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है लेकिन हमें भरोसा है कि हमें जवाब मिलेगा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्म. आज रात 8 बजे तक हमें ईरानियों से जवाब मिल जाएगा. मुझे उम्मीद है कि वे सही जवाब देंगे, क्योंकि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तेल-गैस का प्रवाब बिना किसी रुकावट के हो.'

#WATCH | US Vice President JD Vance says, "...The ball is in the Iranians court now....Iranians are not the fastest negotiators before the war started and they are certainly not the fastest negotiators now. We recognize there's some delay sometimes in transmitting messages from… pic.twitter.com/6jGINgCtaB — ANI (@ANI) April 7, 2026