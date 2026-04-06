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4000 करोड़ की रामायणम् में कौन बन रहीं मंथरा, 10 फोटो में जानें कौन हैं ये एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग किया था डेब्यू

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायणम् इस वक्त चर्चा में है और इसकी स्टारकास्ट को लेकर भी फैन्स में खासी एक्साइटमेंट है. चलिए बताते हैं कि फिल्म में मंथरा का रोल कौनसी एक्ट्रेस कर रही हैं.

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4000 करोड़ की रामायणम् में कौन बन रहीं मंथरा, 10 फोटो में जानें कौन हैं ये एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग किया था डेब्यू
रामायणम् में कौन बन रही हैं मंथरा
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नई दिल्ली:

रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर इस वक्त जबरदस्त बज बना हुआ है. इस मेगा प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जो इसे अब तक की सबसे ग्रैंड माइथोलॉजिकल फिल्म बनाने में जुटे हैं. खास बात ये है कि ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, वहीं साई पल्लवी सीता का रोल निभाएंगी. इसी फिल्म में मंथरा का अहम किरदार निभा रही हैं शीबा चड्ढा जो कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है.

दिल्ली में जन्मी ये एक्ट्रेस लंबे समय से इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी और वहीं से एक्टिंग की मजबूत नींव रखी.

कॉलेज के दिनों से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए इन्होंने थिएटर में खूब काम किया और धीरे-धीरे प्रोफेशनल एक्टिंग की तरफ बढ़ीं. फिल्मी डेब्यू की बात करें तो इनकी पहली फिल्म शाहरुख खान की 'दिल से' थी. 

फिल्मों में इन्होंने ‘दम लगा के हईशा', ‘बधाई हो' और ‘गली बॉय' जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. इनके रोल छोटे होते हुए भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं.

वेब सीरीज की दुनिया में भी इन्होंने शानदार काम किया है. ‘मिर्जापुर' और ‘बंदिश बैंडिट्स' में इनके किरदार को खूब पसंद किया गया.

साल 2022 में आई फिल्मों के लिए इन्हें अवॉर्ड नॉमिनेशन मिला, जिससे इनके टैलेंट को इंडस्ट्री में और ज्यादा पहचान मिली.

इनकी खासियत ये है कि ये हर किरदार में इमोशन और रियलिटी लेकर आती हैं. यही वजह है कि शीबा के रोल यादगार बन जाते हैं.

इन्होंने ‘दिल्ली 6', ‘परजानिया' और ‘तलाश' जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जहां इनके अभिनय को सराहा गया. ये एक्ट्रेस हर तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. चाहे इमोशनल रोल हो या मजबूत कैरेक्टर, ये हर बार कुछ नया लेकर आती हैं.

अब रामायण में मंथरा का रोल निभाकर ये एक्ट्रेस एक बार फिर दर्शकों को सरप्राइज करने वाली हैं. इस किरदार को इस बार अलग और गहराई के साथ दिखाया जाएगा.

कुल मिलाकर, इंडस्ट्री का ये जाना-पहचाना चेहरा अब रामायण जैसे बड़े प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जिसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

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