क्रिकेट जगत में पसरा सन्नाटा, जिसने बनाया न्यूजीलैंड को चैंपियन, उसका हुआ निधन

David Trist Dies Aged 77: क्रिकेट के गलियारों से दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच डेविड ट्रिस्ट का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के प्रभारी थे. उस दौरान कीवी टीम ने फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को दो गेंद शेष रहते चार विकेट से मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया था, जो न्यूजीलैंड पुरुष टीम का पहला वैश्विक खिताबी जीत भी है.

डेविड ट्रिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जरुर जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला. मगर घरेलू क्रिकेट में वह करीब 14 सालों तक शिरकत करने में कामयाब रहे. बतौर तेज गेंदबाज उन्होंने कैंटरबरी की तरफ से 24 फर्स्ट क्लास और छह लिस्ट ए मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28.24 की औसत से 57, जबकि लिस्ट ए में 18.70 की औसत से 10 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

NZC is deeply saddened to confirm the passing of former BLACKCAPS coach David Trist, who died in Christchurch yesterday, aged 77.



A former Canterbury and New Zealand pace bowler, David coached the BLACKCAPS from 1999 to 2001, during which time they won the ICC Champions Trophy… pic.twitter.com/B9qvO21Y5Q