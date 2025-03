'खराब आईपीएल फ्रेंचाइजी...', डेविड मिलर से LSG ने आखिर ऐसा क्या पूछा? भड़क गए लोग, VIDEO

David Miller Big Statement: आईपीएल में पिछले कुछ सालों तक अन्य टीमों की तरफ से शिरकत करने वाले दक्षिण अफ्रीकी अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जलवा बिखरते हुए नजर आएंगे. आगामी सीजन के आगाज से पूर्व फ्रेंचाइजी ने उनका एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किया है. जिसपर फैंस प्यार लुटाने के बजाय एलएसजी की जमकर आलोचना कर रहे हैं. उनका मानना है कि यह कृत्य विचारहीन है.

दरअसल, फ्रेंचाइजी की तरफ से साझा किए वीडियो में मिलर से सवाल किया गया था कि उनकी अबतक की सबसे बड़ी दिल तोड़ देने वाली हार कौन सी थी? यहां उन्हें कुछ विकल्प भी दिए गए थे. जिसमें जीटी का 2023 में सीएसके के खिलाफ खेला गया फाइनल मुकाबला, पंजाब बनाम कोलकाता के बीच 2014 में खेला गया फाइनल और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मिली शिकस्त जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल थे.

This franchise has crossed the line by using a player's emotional struggles for clicks. This is exploitation, not entertainment. There is no respect for the player's well being nd this kind of behavior should never be promoted.



Delete this video admin, if u still value respect. https://t.co/OI4Z28gF9F — ∆мeᎥƖ🇿🇦 (@MarkramBot) March 20, 2025

यहां अफ्रीकी दिग्गज ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली शिकस्त को सबसे दिल तोड़ देने वाली हार करार दिया. फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत टीम इंडिया से हुई थी. मैच के दौरान एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि अफ्रीकी टीम यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. भारत ने फाइनल मुकाबले में अफ्रीकी टीम को शिकस्त दी और खिताब अपने नाम कर लिया.

सोशल मीडिया यूजर्स एलएसजी की कर रहे हैं आलोचना

फ्रेंचाइजी की तरफ से साझा किए गए इस वीडियो पर फैंस अपनी राय दे रहे हैं, जिसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है. @sunormoon3shrii नाम के फैन ने लिखा है, 'सबसे खराब आईपीएल फ्रेंचाइजी.'

@Draxulalala नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'एलएसजी का कंटेंट काफी निचले स्तर पर चला गया है....'

LSG content hitting new low. Funny thing is their cricket is gonna hit even further lows this season. Losing whatever fan base they built in their first couple of seasons https://t.co/Z9y8GpHX5z — Drax (@Draxulalala) March 20, 2025

@Im__Arfan नाम के शख्स ने लिखा है, 'आखिर यही फ्रेंचाइजी हमेशा ऐसी बकवास क्यों करती है....'

How come its always this franchise who comes up with such garbage things.... Like why would you depress your star players asking such things instead of cheering them up with some fun contents https://t.co/HlYxgIUzSl — arfan (@Im__Arfan) March 20, 2025

बता दें आईपीएल के 18वे सीजन के लिए एलएसजी ने डेविड मिलर को 7.50 करोड़ रुपए में खरीदा है. अफ्रीकी दिग्गज के आने से लखनऊ की टीम को काफी मजबूती मिली है. वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

यह भी पढ़ें- VIDEO: पाकिस्तान को मिली रोहित शर्मा जैसी प्रतिभा! लगाया ऐसा पुल शॉट कि दुनिया हो गई दीवानी