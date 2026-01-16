उड़ान में डेविड बून पी गए 52 बीयर? पूर्व दिग्गज ने किया खुलासा, बाकी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का भी है 'रिकॉर्ड'

एशेज सीरीज़ में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-4 से हार के बाद के हफ्तों में इंग्लैंड टीम का ड्रिंकिंग कल्चर एकदम से चर्चा में आ गया. हार के बीच इंग्लिश खिलाड़ियों के बहुत ज्यादा 'बीयरबाजी' करने को भी एक वजह बताया गया. बीच सीरीज में मीडिया में ये खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रही. दरअसल इसकी शुरुआत उन तस्वीरों से हुई जिनमें एशेज के दौरान टेस्ट मैचों के बीच ब्रेक में इंग्लैंड टीम को नूसा (Noosa) में शराब पीते हुए देखा गया. इसके बाद एक चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट सामने आई. इसमें जिसमें दावा किया गया कि इंग्लैंड के टेस्ट उप-कप्तान और वनडे टीम के कप्तान हैरी ब्रूक न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक नाइटक्लब के बाउंसर से उलझ पड़े थे. यह दौरा एशेज से ठीक पहले हुआ था. इन दोनों घटनाओं के चलते टीम की संस्कृति पर तीखी आलोचना शुरू हो गई है. इसी बीच लोगों को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेविड बून की वह मशहूर कहानी भी याद आ गई, जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने 1989 के एशेज दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की उड़ान के दौरान 52 बीयर पी ली थीं. जब खुद करीब तीन साल पहले डेविड बून ने इस बात को एक इंटरव्यू में स्वीकारा था, तब तो यह बात बहुत ही हैरानी और चर्चा का विषय बन गई थी.

तीन साल पहले बून ने खुद स्वीकारा था!

यह बहस आज भी जारी है कि बून ने वाकई इतनी शराब पी थी या नहीं, लेकिन उनके कुछ साथी खिलाड़ी जैसे डीन जोन्स और ज्यॉफ लॉसन इस कहानी की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि वे उस ऐतिहासिक 'हाफ सेंचुरी' के प्रत्यक्षदर्शी थे, जो शायद एशेज इतिहास की सबसे अविश्वसनीय हाफ सेंचुरी थी. खुद बून ने लंबे समय तक इस बात से इनकार किया कि उन्होंने 52 बीयर पी थीं, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया. तीन साल पहले बैकचैट स्पोर्ट्स शो को दिए एक इंटरव्यू में बून ने कहा था , 'मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने बीयर नहीं पी, लेकिन सच कहूं तो अगर संख्या इतनी ही थी, तो मुझे कैसे पता चलता?' डेविड बून इस बात को एक ऑस्ट्रेलियाई पोडकास्ट 'ब्लैकचैट स्पोर्ट्स शो' में खुलासा किया था. वैसे कई पूर्व कंगारू क्रिकेटरों के बून के बारे में अलग-अलग किस्सों से डेविड बून के उड़ान के दौरान 52 बीयर पीने की बात में खासा दम दिखाई पड़ता है. क्या वह अकेले पी रहे थे या कोई और भी उनके साथ था, तो उन्होंने कहा, 'ओह हां, हमारे पास बीच-बीच में पार्टनर बदलते रहते थे.' इसके बाद बून ने बेहद ईमानदारी से स्वीकारते हुए कहा, 'मुझे बिल्कुल साफ-साफ कहना होगा कि मैं इससे इनकार नहीं करूंगा. ज़िंदगी में हम सब बेवकूफियां करते हैं. लेकिन बाद में सोचते हैं कि अरे यार, इसके नतीजे क्या होंगे? परिवार पर, बच्चों पर?' और हां, इस वजह से कई सालों तक काफी समस्याएं खड़ी हुईं. मुझे इसका बहुत अफसोस है. मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन पछतावा जरूर है. जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो ऐसा करना बेवकूफी होती है.' यह कहते हुए बून ने ज़ोर देने के लिए पानी का एक घूंट लिया.

इन कंगारुओं क्रिकेटरों ने भी डालीं 45 बीयर?

ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने शानदार करियर में तस्मानिया से आने वाले घनी मूंछों वाले बून ने 107 टेस्ट मैचों में 7422 रन बनाए और 181 वनडे मैचों में 5964 रन जोड़े. वह 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे और बाद में राष्ट्रीय चयनकर्ता बने. हालांकि, बून अकेले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नहीं हैं जिनसे शराब पीने की ऐसे अनेक किस्से हैं. डग वॉल्टर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1977 की एशेज सीरीज़ के दौरान लंदन की उड़ान में 44 बीयर पी ली थीं. वहीं, एक और कहानी है कि रॉड मार्श ने 1983 विश्व कप के लिए इंग्लैंड जाते समय 45 बीयर पी थीं.

बून को पछतावा, लेकिन ज्यॉफ लॉसन इस बात से प्रभावित थे

वैसे जहां बून को इस बिंज ड्रिंकिंग से पछतावा था, वहीं उनके साथी खिलाड़ी डीन जोन्स और ज्यॉफ लॉसन इस बात से काफी प्रभावित दिखे. लॉसन का कहना था कि इतनी शराब पीने के बावजूद बून विमान से उतरते समय बिल्कुल सामान्य ढंग से चल पाए थे. द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में लॉसन ने इस धारणा को भी ठीक किया कि बून ने सिर्फ 52 बीयर पी थीं. उनके मुताबिक, बून ने जो भी शराब हाथ लगी, वही पी. लॉसन ने कहा, 'वह अलग-अलग तरह की ड्रिंक्स थीं. काफी बीयर, कुछ स्पिरिट्स. मैंने हर ड्रिंक में मौजूद अल्कोहल कंटेंट का हिसाब रखा था. मैं सब कुछ एक सिक बैग के पीछे लिख रहा थ. ब्रांड, अल्कोहल प्रतिशत और मात्रा. मेरे करियर के सबसे बड़े अफसोज में से एक यह है कि मैंने वह बैग विमान में ही छोड़ दिया. वह ऑस्ट्रेलियाई खेल इतिहास की सबसे महान यादगार चीज़ बन सकता था.'



डीन जोंस का खुलासा बहुत कुछ कहता है!

डीन जोन्स, जो अब क्रिकेट पंडित हैं, ने भी इस घटना के बारे में कई बार बात की है. उन्होंने बताया कि 1989 का एशेज दौरा उनका पहला था. इसलिए उनके पिता ने उन्हें सलाह दी थी कि वे फ्लाइट में किसी अनुभवी खिलाड़ी के साथ बैठें, ताकि इंग्लैंड की परिस्थितियों के बारे में सीख सकें. जोन्स ने कहा, 'मेरे पिता ने मुझसे कहा था, 'बेटा, क्या कोई ऐसा है जिसके साथ तुम बैठ सको, जो इंग्लैंड में खेलने के आखिरी एक प्रतिशत रहस्य बता सके? लॉर्ड्स की ढलान को कैसे खेलते हैं? बादलों में गेंद ज्यादा क्यों स्विंग करती है? काउंटी क्रिकेट कैसे खेलते हैं?' इस पर मैंने कहा, ‘डैड, सबसे सही आदमी बून है.' उन्होंने कहा, ‘तो उसके पास बैठो, बीयर पकड़ो और उससे सारी जानकारी निचोड़ लो. और ऐसा ही हुआ. सिंगापुर से दो घंटे पहले तक मैं अपनी 25वीं कैन खत्म कर चुका था. मैं इतना भरा हुआ था कि हालत खराब थी. मैं पूरी तरह नशे में था.'

जोन्स ने यह भी बताया कि 22 घंटे की यात्रा (जिसमें एक लेओवर भी था) के दौरान एक तरह का “रोस्टर सिस्टम” बना लिया गया था कि किसकी बारी बून के साथ बैठकर पीने की होगी. इसके बाद जोन्स ने कहानी को नाटकीय अंदाज़ में खत्म किया. उन्होंने कहा, 'सब कुछ बढ़िया चल रहा था और लैंडिंग से 30 मिनट पहले पायलट की आवाज आई, ‘हम जल्द ही हीथ्रो पर उतरेंगे.' लेकिन तभी फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर दौड़ती हुई कॉकपिट में गई (तब ऐसा किया जा सकता था) और बोली, ‘आप ऐसा नहीं कर सकते!' कप्तान ने पूछा, ‘क्यों?' वह बोली, ‘बून अपनी 49वीं कैन पर है, वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा!'

