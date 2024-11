'गजब हो गया है', पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने 3 गेंद में लुटाए 30 रन, बल्लेबाज का प्रचंड तो देखिए

Dasun Shanaka Spent 30 Runs In 3 Balls: अबू धाबी टी10 लीग 2024 का 18वां मुकाबला बीते कल (25 नवंबर) डेल्ही बुल्स और बांग्ला टाइगर्स के बीच अबू धाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां बांग्ला टाइगर्स की टीम को सात विकेट से जीत मिली. मैच के दौरान डेल्ही बुल्स की तरफ से शिरकत कर रहे पूर्व श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका के लिए कल कभी ना भूलने वाली घटना घटी.

दरअसल, आपने कभी ना कभी तो जरुर देखा होगा कि किसी गेंदबाज के शुरुआती तीन गेंदों पर तीन चौके या तीन छक्के लगे हों. मगर कोई गेंदबाज अपने शुरुआती तीन गेंदों पर ही 30 रन खर्च दिए हों. यह ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा. मगर ऐसा वाक्या भी अब घट चुका है.

Well done dasun shanaka maan gaye bhai no balls ki line lagadi 33 runs in 1 over 😂 pic.twitter.com/FakZTXqxUc

डेल्ही बुल्स की तरफ से पारी का नौवां ओवर डालने आए दासुन शनाका ने अपने शुरुआती तीन गेंदों में 30 रन खर्च करते हुए एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ नौवां ओवर डालने आए शनाका की पहली गेंद पर विपक्षी बल्लेबाज निखिल चौधरी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया.

इसके बाद अगली दो गेंदे शनाका ने नो बॉल डाली. जहां दोनों गेंदों पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए निखिल ने फिर चौका जड़ा. अगली दो गेंदे शनाका की सही तो रहीं, लेकिन यहां निखिल ने फिर से जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया और क्रमशः चौका और छक्का बटोरने में कामयाब रहे.

Dasun Shanaka - 4 No balls in an over. @ICC This T10 league is becoming a joke and all kind of chances for fixing. 33 runs and 4 no balls from a player like Shanaka!! pic.twitter.com/zll01wjACx