138 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट: वैभव की चर्चा के बीच मजमा लूट गया ये स्टार, लेकिन IPL में नहीं दिखेगा जौहर

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. जो आने वाले दिनों में बड़े स्टार बनकर उभरेंगे.

वैभव सूर्यवंशी.
दुबई:

अंडर 19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की थी. वैभव ने बीते कुछ समय में जिस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी की है, उससे हर किसी निगाहें वैभव की ओर ही टिकी थी. अपने नाम के अनुरूप वैभव ने बल्लेबाजी भी की. वैभव में एक शतक और एक फिफ्टी के दम पर एशिया कप की 5 पारियों में कुल 261 रन बनाए. इसमें 171 रनों की तूफानी पारी भी शामिल थी. वैभव ने 182 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया. लेकिन खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इस कारण जूनियर स्टारों के प्रदर्शन की चर्चा थोड़ी कम हो रही है. यदि टीम चैंपियन बनती तो चर्चा का दौर और आगे तक जाता.  

वैभव की चर्चा के बीच कुंडू ने बिखेड़ी चमक

वैभव की चर्चा के बीच अंडर 19 एशिया कप से भारत के एक और नए स्टार की धमक महसूस हुई. जिसने अपने अभियान का आगाज तो शांति से किया था. लेकिन एक ही मैच में ऐसा तूफान मचाया कि वो रातों-रात स्टार हो गया. दरअसल हम चर्चा कर रहे है अभिज्ञान कुंडू की. अंडर-19 एशिया कप में भारत के विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू ने अपना जौहर बिखेड़ा. 

मलेशिया के खिलाफ दोहरे शतक ने अभिज्ञान को रातों-रात बनाया स्टार

अभिज्ञान कुंडू टूर्नामेंट के 5 मैचों की 4 पारियों में 276 रन बनाए. वो एशिया कप के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अभिज्ञान ने 138 के एवरेज और 142 की स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए. उन्होंने 16 दिसंबर को मलेशिया के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जमाया. कुंडू की इस धमाकेदार पारी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. 

इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद फैंस यह उम्मीद जता रहे थे कि अभिज्ञान कुंडू IPL में भी अपना जौहर दिखाएंगे. लेकिन फैंस को तब झटका लगा जब आईपीएल ऑक्शन में कुंडू का नाम नहीं आया. अभिज्ञान का नाम नीलामी ने क्यों नहीं आया, यह बड़ा सवाल है. 

अगले साल आईपीएल में दिखेंगे अभिज्ञान

मालूम हो कि IPL 2026 ऑक्शन के लिए 1355 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था. इसमें  369 खिलाड़ियों को नीलामी की फाइनल लिस्ट में जगह दी गई. लेकिन इस लिस्ट में अभिज्ञान का नाम नहीं था. अब अभिज्ञान प्रकाश अगले साल से आईपीएल में जरूर दिखेंगे. क्योंकि कुंडू अभी सिर्फ 17 साल के हैं और अपने करियर की शुरुआत में हैं. 

विकेटकीपर बैटर अभिज्ञान कुंडू बेहद टैलेंटेड माने जाते हैं. मुंबई के लिए अलग-अलग एज ग्रुप में बैटिंग करने वाले अभिज्ञान ने अपनी पहली शतकीय पारी 15 साल की उम्र में ही लगा दी. अंडर 16 में भी उन्होंने काफ़ी रन बटोरे और रिकॉर्ड बुक में शामिल हुए.

