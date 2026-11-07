मोहम्मद शमी के टेस्ट संन्यास पर भावुक हुआ क्रिकेट जगत, साथियों से लेकर फ्रेंचाइजियों तक ने कहा- ऐसी सीम गेंदबाजी फिर कहां देखने को मिलेगी

मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद पूरे क्रिकेट जगत ने उनके शानदार करियर को याद किया. भारतीय टीम के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने भी शमी के योगदान को सराहा और उन्हें शुभकामनाएं दीं. भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल शमी ने 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लिए. सीम से मूवमेंट निकालने, पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने और मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता ने उन्हें लंबे समय तक भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनाए रखा.

बंगाल के पूर्व कप्तान मनोज तिवारी ने शमी के साथ बिताए समय को याद करते हुए उन्हें एक "योद्धा" बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "भले ही अब उनके हाथों में लाल गेंद न हो, लेकिन उनकी घातक गेंदों की यादें क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगी. कुछ दिग्गज कभी अलविदा नहीं कहते, वे बस इतिहास बन जाते हैं." उन्होंने आगे लिखा, "जब मैं बंगाल टीम की कप्तानी कर रहा था और मेरी गेंदबाजी लाइन-अप में शमी थे, तो मेरे लिए उनका यही मतलब था. वे दिल से एक योद्धा हैं."

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने उम्मीद जताई कि शमी आगे भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के लिए खेलते रहेंगे. उन्होंने लिखा, "दोस्त, टेस्ट क्रिकेट में तुम्हारी बहुत याद आएगी. शानदार करियर के लिए बधाई. जल्द ही नीली जर्सी में मिलते हैं."

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने संक्षिप्त संदेश में लिखा, "एक बेहतरीन करियर के लिए बधाई भाई." वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी अपने पूर्व साथी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "शानदार करियर के लिए बधाई दोस्त, बहुत बढ़िया." इरफान पठान ने शमी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सीम गेंदबाजी को याद किया. उन्होंने लिखा, "आपकी शानदार लाल गेंद क्रिकेट के लिए बहुत-बहुत बधाई. लाल गेंद के साथ आपकी लेट मूवमेंट की बहुत याद आएगी."

शमी के साथ आईपीएल में जुड़े रहे पंजाब किंग्स ने भी उन्हें अपने अंदाज में विदाई दी. फ्रेंचाइजी ने लिखा, "लाला, हमें आपकी वह शानदार सीम पोजीशन और लाल गेंद के साथ दिखाया गया जादू बहुत याद आएगा."

लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिखा, "लाल गेंद को भी अपने सबसे पसंदीदा गेंदबाज की याद आएगी." लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अपने सीनियर साथी के लिए लिखा, "हैप्पी रिटायरमेंट भैया." जाने-माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने शमी को लेकर सबसे विस्तृत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, "भले ही यह होना तय था, फिर भी यह काफी भावुक कर देने वाला है. शमी ने लाल गेंद से जैसी गेंदबाजी की, वैसी बहुत कम लोग ही कर पाए हैं. क्रिकेट की गेंद की सीम के साथ उनका जो रिश्ता था, वह अपने आप में एक कहानी है."

भोगले ने आगे कहा, "जब मैच से कोई नतीजा निकलता नहीं दिखता था, तब भी वह सीम की मदद से गेंद को अंदर लाकर या बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट निकाल लेते थे. वे ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने सीम और स्विंग गेंदबाजी के पारंपरिक उसूलों के साथ खेला. बहुत बढ़िया खेले मोहम्मद शमी, मजा आ गया. सीमित ओवरों के क्रिकेट के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

चेन्नई सुपर किंग्स ने भी शमी के टेस्ट करियर को याद करते हुए लिखा, "64 मैच, 122 पारियां, 229 विकेट. जब भी गेंद आपके हाथ में रही, आपने अपना सब कुछ झोंक दिया. और अक्सर आपने हमें जश्न मनाने का मौका दिया. सफेद कपड़ों में दी गई इन यादों के लिए शुक्रिया, शमी."

मोहम्मद शमी के टेस्ट करियर का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन जिस तरह क्रिकेट जगत ने उन्हें विदाई दी है, उससे साफ है कि भारतीय क्रिकेट में उनकी पहचान सिर्फ विकेटों के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उनकी जुझारू मानसिकता, सीम गेंदबाजी की कला और टीम के लिए हर परिस्थिति में लड़ने वाले खिलाड़ी के रूप में भी रहेगी.