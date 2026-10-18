Cricket Matches Today: नेपाल-ओमान के बीच मैच, रणजी मुकाबलों में कांटे की टक्कर, देखें आज का शेड्यूल

Cricket Matches Today: क्रिकेट फैंस के लिए आज यानी 19 अक्टूबर को कई बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे. क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में सोमवार को ओमान और नेपाल की टीमें आमने-सामने होंगी. इसके अलावा गकेबेर्हा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला जारी रहेगा. यूएई में जारी त्रिकोणीय वनडे सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान का सामना जिम्बाब्वे से होगा. आइए जानते हैं आज के सभी मैचों का शेड्यूल, मुकाबले का समय और वेन्यू
सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 2023-27
- ओमान बनाम नेपाल, 139वां मैच - वेन्यू: अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ-1), अल अमेरात - सुबह 11:00 बजे
ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2026
- दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, दूसरा दिन - वेन्यू: सेंट जॉर्ज पार्क, गक़ेबरहा - दोपहर 1:30 बजे
यूएई में वनडे त्रिकोणीय सीरीज 2026
- अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा मैच - वेन्यू: शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी - शाम 5:00 बजे
शेफील्ड शील्ड 2026-27
- तस्मानिया बनाम विक्टोरिया, चौथा मैच, पहला दिन - वेन्यू: बेलेरिव ओवल, होबार्ट - सुबह 5:00 बजे
- साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, पांचवां मैच, पहला दिन - वेन्यू: एडिलेड ओवल, एडिलेड - सुबह 5:30 बजे
- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, छठा मैच, पहला दिन - वेन्यू: डब्ल्यूएसीए ग्राउंड, पर्थ - सुबह 8:00 बजे
रणजी ट्रॉफी प्लेट 2026-27
- मेघालय बनाम मणिपुर, दूसरा दिन - वेन्यू: मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड, शिलॉन्ग - सुबह 8:30 बजे
- नागालैंड बनाम मिजोरम, दूसरा दिन - वेन्यू: नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा, दीमापुर - सुबह 8:30 बजे
- अरुणाचल प्रदेश बनाम सिक्किम, दूसरा दिन - वेन्यू: गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम, नडियाद - सुबह 9:30 बजे
रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27
- असम बनाम त्रिपुरा, एलीट ग्रुप बी, दूसरा दिन - वेन्यू: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी - सुबह 8:45 बजे
- बड़ौदा बनाम बिहार, एलीट ग्रुप ए, दूसरा दिन - वेन्यू: रिलायंस स्टेडियम, वडोदरा - सुबह 9:30 बजे
- दिल्ली बनाम गुजरात, एलीट ग्रुप सी, दूसरा दिन - वेन्यू: पालम बी स्टेडियम, दिल्ली - सुबह 9:30 बजे
- जम्मू-कश्मीर बनाम विदर्भ, एलीट ग्रुप ए, दूसरा दिन - वेन्यू: शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर - सुबह 9:30 बजे
- उत्तर प्रदेश बनाम गोवा, एलीट ग्रुप ए, दूसरा दिन - वेन्यू: ग्रीन पार्क, कानपुर - सुबह 9:30 बजे
- आंध्र बनाम हैदराबाद, एलीट ग्रुप बी, दूसरा दिन - वेन्यू: देवीनेनी वेंकट रमना प्रणीता ग्राउंड, मुलापाडु, विजयवाड़ा - सुबह 9:30 बजे
- कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र, एलीट ग्रुप बी, दूसरा दिन - वेन्यू: केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, अलूर - सुबह 9:30 बजे
- पंजाब बनाम छत्तीसगढ़, एलीट ग्रुप बी, दूसरा दिन - वेन्यू: पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्राउंड ए, न्यू चंडीगढ़ - सुबह 9:30 बजे
- पुडुचेरी बनाम मध्य प्रदेश, एलीट ग्रुप ए, दूसरा दिन - वेन्यू: क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सीकेम ग्राउंड, पुडुचेरी - सुबह 9:30 बजे
- सर्विसेज बनाम बंगाल, एलीट ग्रुप सी, दूसरा दिन - वेन्यू: पालम ए स्टेडियम, दिल्ली - सुबह 9:30 बजे
- राजस्थान बनाम रेलवे, एलीट ग्रुप डी, दूसरा दिन - वेन्यू: सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर - सुबह 9:30 बजे
- तमिलनाडु बनाम उत्तराखंड, एलीट ग्रुप डी, दूसरा दिन - वेन्यू: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई - सुबह 9:30 बजे
- हिमाचल प्रदेश बनाम मुंबई, एलीट ग्रुप डी, दूसरा दिन - वेन्यू: लुहणू क्रिकेट ग्राउंड, बिलासपुर - सुबह 9:30 बजे
- हरियाणा बनाम चंडीगढ़, एलीट ग्रुप डी, दूसरा दिन - वेन्यू: चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम, रोहतक - सुबह 9:30 बजे
- केरल बनाम ओडिशा, एलीट ग्रुप सी, दूसरा दिन - वेन्यू: ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम - सुबह 9:30 बजे
- महाराष्ट्र बनाम झारखंड, एलीट ग्रुप सी, दूसरा दिन - वेन्यू: महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे - सुबह 9:30 बजे
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