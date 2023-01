Dravid On Virat And Rohit: विराट कोहली और रोहित शर्मा का टी20 करियर खत्म! कोच राहुल द्रविड़ ने दिए बड़े संकेत

Rahul Dravid On Virat And Rohit: भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा है कि अगले टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के लिये भारतीय टीम तैयार की जा रही है और ऐसे में युवा खिलाड़ियों को अनुभव दिये जाने की जरूरत है. द्रविड़ ने कहा कि श्रीलंका से दूसरे टी20 (Ind vs Sl 2nd T20) में मिली हार की एक अहम वजह खिलाड़ियों की अनुभव की कमी रही. उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास अनुभवी प्लेइंग 11 (Playing 11) थी जबकि भारत ने दो महीने पहले हुए टी20 विश्व कप (T20 World Cup) की तुलना में बिल्कुल अलग टीम उतारी थी. उन्होंने बृहस्पतिवार को प्रेस कांफ्रेंस (Rahul Dravid Press Confrence) ने कहा ,‘‘ ये युवा खिलाड़ी काफी हुनरमंद हैं लेकिन सीख रहे हैं. यह आसान नहीं है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सीखना आसान नहीं होता. हमें इनके साथ संयम से काम लेना होगा .'' उन्होंने कहा कि टीम अगले टी20 विश्व कप के लिये तैयार की जा रही है. उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (Kl Rahul) के लिये (Rahul Dravid On Virat Kohli And Rohit Sharma T20 Carrier) इस प्रारूप में दरवाजे बंद होने का संकेत देते हुए कहा कि युवाओं के साथ संयम से काम लेने की जरूरत है और टीम प्रबंधन को चाहिये कि उनका साथ देता रहे.