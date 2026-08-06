IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ खास रणनीति तैयार, कोच गंभीर ने टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को दिया बड़ा संदेश

Coach Gautam Gambhir Message to Team India vs Sri Lanka: भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की कप्तानी वाली टेस्ट टीम से कहा है कि वे श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की सीरीज़ के पहले दिन से ही किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें. यह सीरीज़ 15 अगस्त को गाले में शुरू होगी. भारतीय टीम ने बुधवार सुबह कोलंबो के NCC ग्राउंड पर अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू किया और इसी मैदान पर 7 से 9 अगस्त तक तीन दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी. इसके बाद, टीम 15 अगस्त को सीरीज़ के पहले मैच के लिए गाले जाएगी. दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक ऐतिहासिक सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में खेला जाएगा.

BCCI ने गुरुवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गंभीर ने कहा, "दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सामने क्या है. हम जानते हैं कि हम किस मकसद से खेल रहे हैं. हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और सभी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं. 15 अगस्त की सुबह, चाहे हम पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, हम हर सवाल और चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे. इसलिए पक्का करें कि हम अभी से ही हर ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दें."

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारत अभी पांचवें स्थान पर है और उसका पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 48.150 है, जबकि श्रीलंका 41.67 PCT के साथ छठे स्थान पर है. गंभीर ने टेस्ट टीम में नए खिलाड़ियों - ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सारांश जैन और तेज़ गेंदबाज़ आकिब नबी - के साथ-साथ नए फील्डिंग कोच सुभादीप घोष का भी आधिकारिक तौर पर स्वागत किया. “दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. हमारी टीम में कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं. सबसे पहले, सारांश, आपको बधाई; यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है. जब भी आपको मौका मिले, तो पक्का करें कि आप अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें.

“दूसरी बात, मैं आकिब को बधाई देना चाहता हूँ. आपका पिछला सीज़न शानदार रहा और आपने J&K को रणजी ट्रॉफ़ी जिताई, जो एक बड़ी उपलब्धि है. एक बार फिर बधाई. आखिर में, मैं जॉय का भी स्वागत करना चाहता हूँ.

“उन्होंने कई सालों तक कई टीमों के साथ काम किया है. मुझे यकीन है कि उनका जुनून और लगन इस टीम को आगे ले जाएगी और उनकी ऊर्जा से सभी को उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसे हम पाना चाहते हैं,” गंभीर ने कहा.