टूटे हाथ के साथ दिल जीत ले गए क्रिस वोक्स

Chris Woakes Played with Broken Hand IND vs ENG 5th Test: भारत ने 'केंनिग्टन ओवल' में खेले गए रोमांचक मुकाबले को 6 रन से अपने नाम किया. पांचवां टेस्ट जीतने के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे एक खिलाड़ी टूटे हाथ के साथ एक हाथ में बाला थामे मैदान पर उतरते हुए दिखा दे रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस वोक्स थे. भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन जब इंग्लैंड एक समय हार की देहलीज पर खड़ा था और आखिरी विकेट नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद बनकर एक खिलाड़ी मैदान पर उतरता है और फैंस का दिल जीत लेता है.

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे लम्हें रहे हैं जो फैंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं, कुछ ऐसा ही भारत-इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मुकाबले में जब मैदान पर चोटिल क्रिस वोक्स मैदान पर उतरे और एक हाथ में बल्ला थामे मैदान पर उतरे और ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई. खेल से प्यार और खिलाड़ी का जज्बा अगर देखना है तो ये एक शानदार उदहारण होगा. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसी ही तस्वीर चौथे टेस्ट मैच में सामने आई थी जब पैर में चोट के बावजूद ऋषभ पंत मैदान पर आये और अपना अर्धशतक लगाया था.

