एशिया कप से पहले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

Cheteshwar Pujara Retires: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर 2025 से हो रहा है. आगामी टूर्नामेंट के आगाज में गिनती के कुछ दिन शेष रह गए हैं. उससे पहले टीम इंडिया से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है. भारतीय टीम से बाहर चल रहे दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की है. एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि कहते हैं. हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है. अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला लिया है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!'

चेतेश्वर पुजारा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें चेतेश्वर पुजारा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वो देश के लिए कुल 108 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 181 पारियों में 7246 रन निकले. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज है.

Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it's impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

देश के लिए उन्होंने कुल 103 टेस्ट और पांच वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच टेस्ट की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7195 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं उनके बल्ले से वनडे की पांच पारियों में 10.20 की औसत से 51 रन निकले.

यहां पुजारा के बल्ले से वनडे में तो कोई शतक और अर्धशतक देखने को नहीं मिला. मगर टेस्ट प्रारूप में उन्होंने जमकर चमक बिखेरी. क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक निकले.

पुजारा का घरेलू क्रिकेट करियर

घरेलू क्रिकेट में पुजारा का बोलबाला रहा. उनके बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कुल 278 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 457 पारियों में 51.82 की औसत से 21301 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसमें 66 शतक और 81 अर्धशतक शामिल है.

इसके अलावा उन्होंने 130 लिस्ट 'ए' मुकाबलों में शिकरत करते हुए 127 पारियों में 57.01 की औसत से 5759 और 71 टी20 मैचों में हिस्सा लेते हुए 63 पारियों में 29.35 की औसत से 1556 रन बनाए.

