Champions Trophy: चौंतरफा आलोचना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू-टर्न, अब भारतीय झंडे को लेकर लिया ये फैसला

जब सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय झंडा नहीं दिखा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चौंतरफा आलोचना हुई थी. वहीं अब पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. कराची के नेशनल स्टेडियम से आई ताजा तस्वीरों में भारत का झंडा, चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही, अन्य टीमों के झंडों के साथ दिखाई दे रहा है.

दरअसल, तिरंगा विवाद उस वीडियो के सामने आने के बाद खड़ा हुआ था जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाले सभी देशों के झंडे दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारतीय ध्वज तिरंगा नहीं दिखा था. वीडियो में दिखा कि स्टेडियम में कथित तौर पर भारतीय ध्वज नहीं फहराया गया. जिसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की आलोचना की गई कि वह देश में चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेलने से इनकार करने पर भारत के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहा है.

India's flag raised at the National Stadium in Karachi. What a moment 🇵🇰🇮🇳♥️♥️



We have big hearts, we don't do cheap acts. All 7 Indian journalists granted Pakistan visas too 🤗 #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/zWfIMCaVex