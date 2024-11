लंबे चौड़े खिलाड़ी को नहीं छोड़ना चाहती थी RCB, एक मजबूरी ने तोड़ दिया दिल, पक्षता रहा है डायरेक्टर

Cameron Green, Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आगामी सीजन के लिए केवल तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें भारतीय दिग्गज विराट कोहली के साथ-साथ रजत पाटीदार और यश दयाल का नाम शामिल है. इनके अलावा फ्रेंचाइजी एक और खिलाड़ी को रिटेन करना चाहती थी, लेकिन वह स्टार ऑलराउंडर के चोट को देखते हुए उनसे दूर रहने का ही फैसला लिया.

रिटेंशन प्रकिया समाप्त होने के बाद आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबट ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा हम ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को टीम में रखना चाहते थे. हालांकि, उनकी चोट को देखते हुए हमें कुछ और फैसला लेना पड़ा.

