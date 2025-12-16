IPL 2026 Auction: '12 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे', कभी इस गंभीर बीमारी के शिकार थे कैमरून ग्रीन, डॉक्टर ने कर दी थी भविष्यवाणी

Cameron Green Most Expensive Overseas Player of IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए रिकॉर्ड 25.20 रुपये और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च किए. आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़, 20 लाख रुपये में उन्हें खरीदा. इसके साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. ग्रीन ने स्टार्क को पछाड़कर ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं. इस बिड के बाद केकेआर की खुशी देखने लायक थी.

डॉक्टर्स ने कहा था कि 12 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे ग्रीन

दिसंबर 2023 में 25 साल के कैमरून ग्रीन ने BBC से बातचीत के दौरान बताया था कि उनको गु्र्दे की पुरानी बीमारी (Chronic Kidney Disease) है. उस समय उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि ये बीमारी उनको कब हुई. ग्रीन ने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो 12 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे.

जहां तक ​​ग्रीन की बात है, इस सीज़न के लिए उनकी सैलरी अभी भी 18 करोड़ रुपये (USD 1.9 मिलियन) होगी, क्योंकि बाकी रकम विदेशी खिलाड़ियों के ऑक्शन के नियमों के मुताबिक BCCI के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाएगी. पथिराना को पूरी रकम मिलेगी क्योंकि यह सैलरी कैप के अंदर आती है.

KKR के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकी मैसूर ने कहा कि फ्रेंचाइजी ग्रीन को जिस कीमत पर मिली, उससे खुश है, जिनसे आने वाले सीज़न में टीम में "बहुत कुछ जोड़ने" की उम्मीद है.

मैसूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम बहुत खुश हैं. कुछ ऐसा जिस पर हम फोकस कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे. जिस कीमत पर हमने उन्हें लिया, उससे काफी खुश हैं. अगर यह और ज़्यादा होती तो चिंता की बात होती. हम उत्सुक थे और जुड़े हुए थे, लेकिन अगर इससे हमारे बाकी ऑक्शन पर असर पड़ता, तो हम उन्हें जाने देते."

(PTI इनपुट के साथ)