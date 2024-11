रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से रिलीज क्या हुए, इन 3 खिलाड़ियों के लिए सभी टीमों में मच गई छीना झपटी

3 Released RCB Players Who Will Be In Huge Demand: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल के आगामी सीजन के लिए विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को छोड़कर अन्य सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. जिसके बाद रिलीज किए गए इन तीन स्टार खिलाड़ियों में सभी फ्रेंचाइजियां काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं. बात करें उन तीनों खिलाड़ियों के बारे में, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

कैमरून ग्रीन

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन मौजूदा समय के होनहार खिलाड़ियों में से एक है. पिछले साल आरसीबी के लिए शिरकत करते हुए उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा था, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल 2025 से पहले उनकी टीम ने रिलीज कर दिया है. जिसके बाद कई टीमों की नजर उनपर बनी हुई है. इसकी मेन वजह उनकी उम्दा गेंदबाजी के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी है.

मोहम्मद सिराज

लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज का सफर इस साल फ्रेंचाइजी के साथ समाप्त हो गया है. जिसके बाद आईपीएल की कई टीमों की नजर उनपर गड़ी हुई है. इसकी वजह उनकी धारधार गेंदबाजी है. सिराज ने आईपीएल में 93 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 93 पारियों में 30.34 की औसत से 93 सफलता हाथ लगी है.

विल जैक्स

आईपीएल के पिछले सीजन में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए विल जैक्स ने सबको अपना दीवाना बना दिया था. इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन के लिए उन्हें रिटेन नहीं किया है. जैक्स के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कोई दूसरी टीम उन्हें मोटी रकम खर्च करते हुए अपनी टीम में शामिल कर सकती है. जिसके वो हकदार भी हैं.

