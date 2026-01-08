VIDEO: ब्रायडन कार्स ने बीच मैदान में खोया आपा, कभी अंपायर तो कभी वेदरल्ड से भिड़े, स्टोक्स ने किया बीच बचाव

Australia vs England, 5th Test : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' सीरीज का आखिरी मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. मेजबान टीम को जीत के लिए दूसरी पारी में 160 रनों का लक्ष्य मिला है. दोनों टीमें इस मैच को अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं. इस दौरान दोनों टीमों की तरफ से थोड़ी बहुत नोक झोंक भी देखने को मिली है. cricket.com.au की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया है. जहां बीच मैदान में इंग्लिश तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स (Brydon Carse) और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड (Jake Weatherald) को आपस में तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है.

बहस का कारण

दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस तीखी नोक झोंक के पीछे का कारण विवादित समीक्षा बताया जा रहा है. cricket.com.au ने वीडियो साझा करते हुए बताया है कि एससीजी में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट के अंतिम दिन एक विवादित समीक्षा के बाद जेक वेदरल्ड और ब्रायडन कार्स के बीच तीखी बहस हुई.

बेन स्टोक्स ने किया बीच बचाव

साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि विवादित समीक्षा के बाद कार्स अंपायर के साथ किसी बात पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले स्टोक्स ने बीच बचाव करते हुए मामले को संभाल लिया.

हालांकि, कार्स यहीं नहीं रुके. उन्होंने अगली गेंद के बाद वेदरल्ड से भी बहस करनी शुरू कर दी. मगर वेदरल्ड के उपर उनके बातों का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा. वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.

