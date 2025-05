Brian Bennett: जो कोई नहीं कर पाया, वो कारनामा ब्रायन बेनेट ने कर दिखाया, बदल गया जिम्बाब्वे क्रिकेट का इतिहास

Brian Bennett Created History: ब्रायन बेनेट ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि विलियम्स के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2016 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 106 गेंदों में शतक जड़ा था. मगर बीते कल (23 मई) इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में महज 97 गेंदों में शतक जड़ते हुए बेनेट ने यह उपलब्धि अब अपने नाम कर ली है. यही नहीं वह जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 से कम गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जहां जिम्बाब्वे के अन्य बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों के सामने जूझते हुए नजर आए. वहीं बेनेट ने पारी का आगाज करते हुए अपनी उम्दा बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है. मैच के दौरान अपनी टीम के लिए उन्होंने कुल 143 गेंदों का सामना किया. इस बीच 97.20 की स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 26 खूबसूरत चौके निकले.

Brian Bennett's century, off just 97 deliveries, is the fastest ever by a Zimbabwean in Test cricket. 🙌



Ball-by-ball 📝: https://t.co/cojkDo7BCj#ENGvZIM #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/ntldHj2H4g