VIDEO: इस कैच को क्या नाम दें? जब ब्रैंडन किंग को लगा बाउंड्री के अंदर नहीं रुक पाएंगे, तब देखें उन्होंने क्या किया

Brandon King Took A Surprising Catch: वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 6 नवंबर को ब्रिजटाउन में खेला. जहां कैरेबियन टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने क्षेत्ररक्षण में एक अजीबोगरीब कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है. यह खूबसूरत नजारा इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान 41वें ओवर में देखने को मिला. वेस्टइंडीज के लिए मैथ्यू फोर्डे गेंदबाजी कर रहे हैं. फोर्डे के इस ओवर की तीसरी गेंद पर विपक्षी सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने लेग साइड में छक्का लगाने का प्रयास किया. यहां कुछ हद तक वह सफल भी रहे, लेकिन सीमा रेखा के पास तैनात ब्रैंडन किंग ने एक लंबी डाइव लगाते हुए गेंद को अपने हाथों में कैद कर लिया. हालांकि, उन्हें जब लगा कि वह सीमा रेखा के अंदर नहीं रुक पाएंगे तो उन्होंने अपने पास खड़े साथी खिलाड़ी अल्जारी जोसेफ की तरफ गेंद को उछाल दिया. नतीजा ये रहा कि इन दोनों खिलाड़ियों की जुगलबंदी के बदौलत साल्ट को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा.

क्षेत्ररक्षण के बाद बल्लेबाजी में भी ब्रैंडन किंग का जलवा देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 117 गेंदों का सामना किया. इस बीच 87.18 की स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके एवं एक बेहतरीन छक्का निकला. नतीजा ये रहा कि वेस्टइंडीज की टीम किंग और केसी कार्टी (नाबाद 128) की उम्दा शतकीय पारियों के बदौलत एक आसान जीत हासिल करने में कामयाब रही.

