'जब कोहली कप्तान थे तो भारत अपने घर पर शेर था', भारत की हार के बाद ब्रैड हैडिन का गौतम गंभीर पर तीखा हमला

Brad Haddin on Gautam Gambhir: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हैडिन ने भारत की हार पर बड़ा बयान दिया है. ब्रैड हैडिन ने गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैडिन ने माना है कि गंभीर अपनी कोचिंग में जो भी फैसले ले रहे हैं, वह गलत जा रहा है. हैडिन ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए गंभीर को 'कड़वी डोज' दी है. दरअसल, भारत को पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. भारत को केवल 124 रन का टारगेट मिला था लेकिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की हार के दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर भारत की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

जब कोहली कप्तान थे तो भारत अपने घर पर शेर था

ऐसे में अब ब्रैड हैडिन ने भारत की हार पर बड़ा बयान दिया है. हैडिन ने विलो टॉक पॉडकास्ट पर भारत की हार के बाद बयान दिया और कहा, "जब विराट कोहली ने कप्तानी संभाली थी, तब उन्होंने लंबी बल्लेबाज़ी की और स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया. अब खेल में साधारण स्पिनर आ गए हैं. मैंने सुना कि गंभीर ने कहा कि हम जिस सतह पर खेल रहे हैं, उससे खुश हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ भी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी. गंभीर के नेतृत्व में ऐसा दो बार हुआ है"

अपने विश्वस्तरीय बल्लेबाज़ों को खेल से बाहर कर दिया है

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हैडिन ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "वे अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट तब खेलते हैं जब बात टर्निंग विकेट की नहीं, बल्कि रनों से स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाने की होती है. उन्होंने अपने विश्वस्तरीय बल्लेबाज़ों को खेल से बाहर कर दिया है. भारत अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट तब खेलता है जब वह बोर्ड पर बड़ा स्कोर होता है और फिर अपनी फ़ील्डिंग से विरोधी टीम को परेशान करते हैं, दबाव में रखते हैं. भारत के स्पिनर इस सतह पर किसी से भी बेहतर हैं."

अब भारतीय टीम सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर को गुवाहटी में खेलेगी. ऐसे में अब देखना होगा कि आलोचना झेलने के बाद कोच गौतम गंभीर पिच और प्लेइंग इलेवन को लेकर क्या फैसला करते हैं.