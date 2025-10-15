रणजी ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 280 का स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी की हुई जमकर धुनाई

Vaibhav Suryavanshi : रणजी ट्रॉफी में अपने पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने केवल 5 गेंद में वह कमाल कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं. वैभव ने 5 गेंद का सामना किया और 14 रन बनाए. अपनी पारी में वैभव ने दो चौके और एक छक्का लगाकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में तूफान ला दिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने बिहार की शुरुआत की और पहली चार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का लगाने के बाद पांचवीं गेंद पर आउट हो गए. लेकिन वैभव ने 280.00 की स्ट्राइक से रन बनाकर गेंदबाजी की जमकर धुनाई की.

इससे पहले, बिहार ने अपने अभियान की शुरुआत मज़बूती से की और अरुणाचल प्रदेश टीम को 32.3 ओवर में सिर्फ़ 105 रन पर ढेर कर दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके युवा साकिब हुसैन गेंदबाज़ों में सबसे बेहतरीन रहे, जिन्होंने 41 रन देकर 6 विकेट लिए. बता दें कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम पर खेला जा रहा है.

पटना में खराब है रिकॉर्ड

पटना में वैभव का रिकॉर्ड शानदार नहीं है. इस मैदान पर भारत के इस युवा स्टार ने मोइनुल हक स्टेडियम पर 5 पारियों में 50 रन भी नहीं बनाए हैं. वैभव ने मोइनुल हक स्टेडियम पर अब तक खेली 5 पारियों में उन्होंने सिर्फ 45 फर्स्ट क्लास रन बनाए हैं.