युवा क्रिकेटर की दोनों किडनी फेल , कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मांगी मदद

Bengal Coach Laxmi Ratan Shukla: बंगाल क्रिकेट संघ के कोच और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के बीमार क्रिकेटर आकाश बिस्वास की मदद करने की अपील की है. चिकित्सकों ने बिस्वास को तत्काल गुर्दे का प्रत्यारोपण कराने की सलाह दी है.कालीघाट स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलने वाले आकाश लंबे समय से गुर्दे की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं.

क्लब के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया,‘‘बिश्वास के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं और चिकित्सकों ने तत्काल प्रत्यारोपण की सलाह दी है. उनकी मां का गुर्दा प्रत्यरोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है, लेकिन परिवार सर्जरी के भारी-भरकम खर्च को वहन करने में संघर्ष कर रहा है.''

शुक्ला ने इससे पहले भी युवा क्रिकेटर को आर्थिक सहायता प्रदान की थी. उन्होंने करीब छह महीने पहले उपचार के लिए दो लाख रुपये दिए थे. यादवुपर विश्वविद्यालय के सॉल्ट लेक स्थित द्वितीय परिसर में आयोजित बंगाल प्रशिक्षण सत्र के दौरान आकाश ने बृहस्पतिवार को शुक्ला से मुलाकात की थी.

शुक्ला ने स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, ‘‘आकाश एक जुझारू खिलाड़ी है और मुझे विश्वास है कि वह ठीक होकर मैदान पर वापसी करेगा. लेकिन इसके लिए सभी को उसका साथ देना होगा. मैं सभी से अपील करता हूं कि आगे आकर उसके इलाज में मदद करें.''

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपील प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा,‘‘मामला विचाराधीन है. मुख्यमंत्री हमेशा से राज्य के खिलाड़ियों की समर्थक रही हैं। मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.''