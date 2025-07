IND vs ENG: यशस्वी-केएल राहुल नहीं, बेन स्टोक्स ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे खतरनाक खिलाड़ी

Ben Stokes on Rishabh Pant Batting IND vs ENG Test: भारत-इंग्लैंड के बीच दो जुलाई से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है. पांच मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच पांच विकेट से गंवाने के बाद टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी है और अगले मुकाबले में जीत ही उसे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर ला सकती है. दोनों टीमें एजबेस्टन में आमने-सामने होंगी, जिसमें मेहमान टीम प्लेइंग इलेवन में बदलाव के साथ उतर सकती है. भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. वहीं, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

इस बीच इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की बल्लेबाज़ी शैली की जमकर तारीफ की है. स्टोक्स ने कहा कि उन्हें पंत का आक्रामक खेलने का अंदाज़ बेहद पसंद है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट जैसे लंबे प्रारूप में. स्टोक्स ने कहा, "रिषभ पंत जैसी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में कम ही देखने को मिलती है. वो जिस तरह आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और मुश्किल हालातों में भी अटैक करने से नहीं डरते, वो काबिल-ए-तारीफ है. मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद आता है."

