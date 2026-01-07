AUS vs ENG: जिससे थी इंग्लैंड को बेड़ा पार लगाने की उम्मीद, वही हुआ चोटिल, लंगड़ाते हुए मैदान से निकले बाहर

Ben Stokes, Australia vs England 5th Test: इंग्लैंड के बेड़े से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) चोटिल हो गए हैं. उन्हें मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर जाना पड़ा है. जिसके बाद उनके चाहने वाले निराश हैं. 34 वर्षीय स्टोक्स को दाहिनी मांसपेशी में दर्द की शिकायत है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की 'द एशेज' सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला चार जनवरी से सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है. जहां इंग्लिश टीम को आखिरी दो दिनों में मैच बचाने के लिए अपने कप्तान से एक जुझारू प्रदर्शन की उम्मीद थी. ऐसे में उनके चोटिल होने से टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

सिडनी टेस्ट के चौथे दिन चोटिल हुए हैं स्टोक्स

बेन स्टोक्स को चोट सिडनी टेस्ट के चौथे दिन लगा है. जिसके बाद वह ज्यादा दर्द होने की वजह से मैदान छोड़कर बाहर चले गए. बात करें मैच के बारे में तो आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड की स्थिति नाजुक है. खबर लिखे जाने तक मेहमान टीम ने दूसरी पारी में 42 रन के कुल योग पर एक विकेट गंवा दिए हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं जैक क्रॉली हैं. पहली पारी में 16 रन बनाने वाले क्रॉली दूसरी पारी में केवल एक रन ही बना पाए. स्टार्क ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

An update on Ben Stokes 🙏 pic.twitter.com/zuwxRQjCUK — England Cricket (@englandcricket) January 6, 2026

सिडनी टेस्ट में नहीं दिखा स्टोक्स का जलवा

आखिरी टेस्ट मुकाबले में इंग्लिश टीम को स्टोक्स से एक जुझारू प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नजर नहीं आए. बल्लेबाजी के दौरान वह पहले पारी में खाता भी नहीं खोल पाए थे. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 27.4 ओवरों का स्पेल डाला था. इस बीच 3.43 की इकोनॉमी से 95 रन खर्च करते हुए केवल दो विकेट ही चटका पाए. जो उनकी मौजूदा छवि के मुताबिक सही नहीं कहा जा सकता है.

