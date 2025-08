'उसके लिए बहुत सम्मान है...', विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी की महानता को देखकर दंग हैं बेन स्टोक्स

Ben Stokes big Statement on Mohammed Siraj: बेन स्टोक्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसके लिए उनके लिए काफी सम्मान है. पांचवें टेस्ट मैच में भारत से मिली हार के बाद स्टोक्स ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. स्टोक्स ने मोहम्मज सिराज को लेकर बड़ा बयान दिया है और माना है कि यह खिलाड़ी दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं जिसके लिए मेरे मन में पहले से ही बहुत सम्मान है. (Ben Stokes on Mohammed Siraj heroics at The Oval)

मीडिया से बात करते हुए स्टोक्स ने कहा, "एक खिलाड़ी के रूप में, सिराज के लिए मेरे मन में हमेशा से बहुत सम्मान और प्रशंसा रही है. वह एक और उदाहरण हैं, जिस तरह से वह मैदान पर नजर आता है, वह सिर्फ लड़ना चाहता है और वह ऐसा करते आ रहा." स्टोक्स ने सिराज को लेकर आगे कहा, सिराज जिस तरह से अपने क्रिकेट को लेकर चलते हैं और जो करते हैं और जिस तरह से वह अपने खेल को निष्पक्ष रूप से लेते हैं, उसके लिए मेरे मन में उनके लिए हमेशा से बहुत प्रशंसा और सम्मान रहा है."

'द ओवल' में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने सिराज

'द ओवल' में खेले गए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट में जीत हासिल कर सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई। मैच में 9 विकेट लेने वाले सिराज को मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और टीम को यादगार जीत दिलाई. सिराज द ओवल में चौथी पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और ओवरऑल आठवें गेंदबाज बने. वहीं, ओवल में चौथी पारी में 41 साल बाद किसी गेंदबाज ने चौथी पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. आखिरी बार 1984 में वेस्टइंडीज के माइकल होल्डिंग ने पांच विकेट लिए थे. होल्डिंग ये कारनामा 1976 में भी कर चुके हैं. इसके अलावा 1997 के बाद से द ओवल में टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले सिराज पहले गेंदबाज हैं.