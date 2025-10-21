Sarfaraz Khan:17 किलो वजन घटाया, रणजी ट्रॉफी में बनाए रन, फिर भी नहीं मिला मौका, फैन्स हो रहे एंग्री

- ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत ए टीम का साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए चयन हुआ है
- सरफराज खान को भारत ए टीम में शामिल नहीं किया गया, जिससे फैन्स में निराशा और आश्चर्य व्यक्त हुआ है
- सरफराज खान ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 74 रन बनाए थे.
Sarfaraz Khan: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए भारत ए टीम का ऐलान किया गया , ऋषभ पंत की वापसी हुई है और उन्हें कप्तान बनाया गया है लेकिन इन सबसे अलावा भारत के युवा बल्लेबाज सरफराज खान को साउथ अफ्रीका एक टीम के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है जिससे फैन्स चौंक गए हैं. फैन्स को यकीन नहीं हो रहा कि फर्स्ट क्लास में कमाल का खेल दिखाने वाले सरफराज को टीम में शामिल क्य़ों नहीं किया गया है.
सरफराज भारत ए टीम के लिए इंग्लैंड दौरे में खेले थे, पहले अनौपचारिक मैच में 92 रन बनाए लेकिन फिर चोट के कारण टीम से बाहर हो गए. इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस में सुधार किया, बहुत सारा वजन कम किया, रणजी ट्रॉफी में वापसी की और महत्वपूर्ण 74 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भी भारत ए टीम में जगह नहीं बना पाए.सरफराज को भारत ए टीम से शामिल नहीं किया गया, लेकिन किस लिए? यह सवाल अब फैन्स लगातार सोशल मिडिया पर चयनकर्ता से पूछ रहे हैं. सरफराज का घरेलू प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है.
फैन्स हो रहे एंग्री
Feel for Sarfaraz Khan...!!!!! 💔— Johns. (@CricCrazyJohns) October 21, 2025
He played in the England tour for India A team, scored 92 runs in first unofficial match but then out of the picture due to injury - improved his fitness, lost lots weight returned to Ranji Trophy (made important 74 runs) but no place in the… pic.twitter.com/cLnMWBipcA
Meet Sarfaraz Khan:— Rajiv (@Rajiv1841) October 21, 2025
- he avg 65+ in FC,
- he did great vs Eng in his debit series when India were 0-1 down,
- he scored 150 runs 2 tests ago,
- reduced 17 kg weight
- passed yoyo test
Not picked for Ind-A, another career destroyed by Agarkar & Gambhir!!pic.twitter.com/W6BnG7cceJ
Sarfaraz Khan Again Getting Targeted By @BCCI..!!!!— 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦 (@Indian_Storms) October 21, 2025
He played in the England tour for India A team, scored 92 runs in first unofficial match but then out of the picture due to injury - improved his fitness, lost lots weight returned to Ranji Trophy (made important 74 runs) But… pic.twitter.com/39SN4ZhWv7
Sarfaraz Khan doesn't fit into India A side for Tests. Let that sink in 🤐 pic.twitter.com/PtHpjmnXR1— Dinda Academy (@academy_dinda) October 21, 2025
पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन
दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं