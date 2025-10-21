विज्ञापन
विशेष लिंक

Sarfaraz Khan:17 किलो वजन घटाया, रणजी ट्रॉफी में बनाए रन, फिर भी नहीं मिला मौका, फैन्स हो रहे एंग्री

BCCI Snubs Sarfaraz Khan Again, सरफराज भारत ए टीम के लिए इंग्लैंड दौरे में खेले थे, पहले अनौपचारिक मैच में 92 रन बनाए लेकिन फिर चोट के कारण टीम से बाहर हो गए

Read Time: 2 mins
Share
Sarfaraz Khan:17 किलो वजन घटाया, रणजी ट्रॉफी में बनाए रन, फिर भी नहीं मिला मौका, फैन्स हो रहे एंग्री
Sarfaraz Khan
  • ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत ए टीम का साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए चयन हुआ है
  • सरफराज खान को भारत ए टीम में शामिल नहीं किया गया, जिससे फैन्स में निराशा और आश्चर्य व्यक्त हुआ है
  • सरफराज खान ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 74 रन बनाए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sarfaraz Khan: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए भारत ए टीम का ऐलान किया गया , ऋषभ पंत की वापसी हुई है और उन्हें कप्तान बनाया गया है लेकिन इन सबसे अलावा भारत के युवा बल्लेबाज सरफराज खान को साउथ अफ्रीका एक टीम के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है जिससे फैन्स चौंक गए हैं. फैन्स को यकीन नहीं हो रहा कि फर्स्ट क्लास में कमाल का खेल दिखाने वाले सरफराज को टीम में शामिल क्य़ों नहीं किया गया है. 

सरफराज भारत ए टीम के लिए इंग्लैंड दौरे में खेले थे, पहले अनौपचारिक मैच में 92 रन बनाए लेकिन फिर चोट के कारण टीम से बाहर हो गए. इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस में सुधार किया, बहुत सारा वजन कम किया, रणजी ट्रॉफी में वापसी की और महत्वपूर्ण 74 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भी भारत ए टीम में जगह नहीं बना पाए.सरफराज को भारत ए टीम से शामिल नहीं किया गया, लेकिन किस लिए? यह सवाल अब फैन्स लगातार सोशल मिडिया पर चयनकर्ता से पूछ रहे हैं. सरफराज का घरेलू प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है. 

फैन्स हो रहे एंग्री

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sarfaraz Naushad Khan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now