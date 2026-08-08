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चोटिल होती खिलाड़ियों की लिस्ट, अब खुद एक्शन में BCCI, लक्ष्मण से होंगे सवाल?

बीते कुछ दिनों से बीसीसीआई CoE सवालों के घेरे में है. अब खबर है कि बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया खुद जायदा लेने जा रहे हैं.

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चोटिल होती खिलाड़ियों की लिस्ट, अब खुद एक्शन में BCCI, लक्ष्मण से होंगे सवाल?
BCCI secretary Devajit Saikia to visit COE

भारतीय क्रिकेट टीम के चोटिल खिलाड़ियों की लंबी होती लिस्ट ने अब बोर्ड को भी चितांओं में डाल दिया है. खिलाड़ी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस जा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह का चोटिल होकर श्रीलंकाई सीरीज से बाहर होने के बाद सीओई सवालों के घेरे में है. फिलहाल 13 खिलाड़ी  सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं. ऐसे में अब खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्शन में है. रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया रविवार को हेड ऑफ़ क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण से मिलकर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम का जायज़ा लेंगे.

भारतीय दल अभी श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पड़ोसी देश में है. लेकिन टीम इंडिया को अलग-अलग चोटों के चलते जसप्रीत बुमराह (घुटने में सूजन), बी साई सुदर्शन (बाएं पैर का अंगूठा), हर्षित राणा (हैमस्ट्रिंग), नीतीश कुमार रेड्डी (हैमस्ट्रिंग) और वाशिंगटन सुंदर (क्वाड्रिसेप्स) की सर्विस नहीं मिल पाएगी. आकाश दीप (पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर) बंगाल की रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद से सबसे लंबे समय से बाहर हैं.

इसके अलावा, व्हाइट बॉल एक्सपर्ट हार्दिक पांड्या (क्वाड्रिसेप्स), वरुण चक्रवर्ती (हैमस्ट्रिंग) और प्रिंस यादव (हैमस्ट्रिंग) भी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं, जहां स्पोर्ट्स साइंस टीम 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के इस्तीफे के बाद से बिना किसी हेड के काम कर रही है. अभी चुनौती इन सभी खिलाड़ियों को मैदान पर वापस लाने की है. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए सुदर्शन और बुमराह को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन COE की एक्सपर्ट्स की टीम ने बड़ी तस्वीर को देखते हुए सावधानी बरतने का फैसला किया.

बीसीसीआई के एक जानकार सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया,"हां, सेक्रेटरी सैकिया, वीवीएस लक्ष्मण के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में होंगे. दोनों के बीच एक मीटिंग तय है। यह पता नहीं है कि नेशनल टीम के हेड कोच गौतम गंभीर या सिलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत अगरकर ऑनलाइन जुड़ेंगे या नहीं. यह दिलचस्प होगा कि क्या सैकिया और लक्ष्मण दोनों इतने सारे अंदाज़ों के साथ मीडिया के कुछ सवालों का जवाब दे पाते हैं."

ऐसी भी अफवाहें हैं कि COE और मौजूदा सिलेक्शन कमिटी हमेशा इंजरी मैनेजमेंट टाइमलाइन को लेकर एकमत नहीं रही हैं और कुछ खिलाड़ियों को सभी शर्तें पूरी करने से पहले ही रिलीज कर दिया गया. हर्षित राणा का बहुत ज़्यादा वज़न होने के बाद इंग्लैंड पहुंचने का मुद्दा सिलेक्शन कमिटी को पसंद नहीं आया है. इसी तरह, सिलेक्शन कमिटी को शुरू में यकीन दिलाया गया था कि बुमराह और सुदर्शन कम से कम दो टेस्ट मैचों में से एक के लिए तो अवेलेबल रहेंगे.

हालांकि, जब मामला शांत हुआ, तो पता चला कि बुमराह को पोस्ट इम्पैक्ट इंजरी हो रही है और उनके घुटने में पानी जमा हो गया है, जिसे ठीक होने में और समय लगेगा. सुदर्शन के मामले में, वह कुछ समय से दिन में 75 मिनट बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके बड़े पैर के अंगूठे में दर्द अभी भी बना हुआ है. नीतीश रेड्डी ने अपनी पेस 7 से 8 kmph बढ़ाने की कोशिश की और इससे उनके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स पर असर पड़ा.

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