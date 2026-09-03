VVS लक्ष्मण की नई भूमिका पर BCCI ने कर दिया बड़ा खुलासा, चोटिल खिलाड़ियों पर भी दिया अपडेट

BCCI ने गुरुवार को अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा के ODI भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया. मुंबई में अपने हेडक्वार्टर में हुई हाई-लेवल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के बाद बोर्ड ने कहा कि उनका फॉर्म अभी भी बेहतरीन है. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ़ किया कि हाल के विदेशी दौरों का एनालिसिस करने और 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए रणनीति बनाने के लिए बोर्ड की मीटिंग के बाद पूर्व कप्तान की जगह सुरक्षित है. इसके साथ ही उन्होंने चोटिल खिलाड़ियों पर भी अपडेट दिया है.

इस अहम रिव्यू मीटिंग में भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर, टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल, हेड कोच गौतम गंभीर और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) के हेड VVS लक्ष्मण शामिल हुए. उनके साथ BCCI के टॉप अधिकारी - प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास, सेक्रेटरी सैकिया, जॉइंट सेक्रेटरी प्रभतेज सिंह भाटिया और अंतरिम CEO हेमांग अमीन भी मौजूद थे.

यह लंबे समय से लंबित रिव्यू मीटिंग शुरू में जुलाई में होनी थी, जिसमें इंग्लैंड और आयरलैंड में T20I सीरीज़ में भारत की हार और इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज़ में हार पर चर्चा होनी थी. लेकिन इसे टाल दिया गया और आखिरकार यह गुरुवार को हुई, क्योंकि भारत का ज़िम्बाब्वे का T20I दौरा और श्रीलंका का टेस्ट दौरा चल रहा था, जिसमें उन्होंने क्रमशः 3-0 और 1-0 से जीत हासिल की.

अजीत अगरकर के शामिल नहीं होने पर भी दिया अपडेट

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मुंबई से बाहर होने और कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण कम समय की सूचना पर इस अहम मीटिंग में शामिल नहीं हो सके. “आज हमारी कोई सिलेक्शन मीटिंग नहीं थी। यह एक रूटीन मीटिंग थी, जैसी हम अक्सर 2-3 महीने के अंतराल पर करते हैं। तो, आज हमारी मीटिंग हेड कोच, CoE के क्रिकेट हेड और दो कप्तानों - T20 कप्तान श्रेयस और टेस्ट व ODI कप्तान शुभमन - के साथ हुई।

“आज वह (अगरकर) शहर से बाहर थे, इसलिए मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। क्योंकि यह मीटिंग बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी और हमारे सिलेक्शन कमिटी के हेड, अजीत अगरकर, शहर में नहीं थे, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हो पाए। वह ऐसी जगह पर थे कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद ऑनलाइन भी नहीं जुड़ सके,” सैकिया ने कहा।

इस रिव्यू में इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों पर मिली हार पर खास तौर पर चर्चा की गई, क्योंकि सीनियर पुरुष टीम एक मुश्किल शेड्यूल के लिए तैयारी कर रही है। इस शेड्यूल में अफगानिस्तान के खिलाफ T20I, वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल मैच, जापान में एशियन गेम्स T20 ट्रिप, न्यूजीलैंड का मल्टी-फॉर्मेट दौरा, जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI और घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी शामिल हैं। इसके बाद 2027 पुरुष ODI वर्ल्ड कप मुख्य इवेंट होगा।

“तो, हमने चर्चा की और मुख्य रूप से इस बात पर बात की कि हमारी टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड में कैसा प्रदर्शन किया। साथ ही, हम इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अगले एक साल में हम क्या करने वाले हैं। रोडमैप तैयार कर लिया गया है और हम कुछ कदम उठाएंगे ताकि 2027 वर्ल्ड कप में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे.

SENA देश में जाने से पहले बनाई रणनीतियां

सैकिया ने कहा, 'हां, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया; आप सभी जानते हैं कि हम आयरलैंड और इंग्लैंड में T20I और ODI मैच हार गए; हम 2-1 से हारे। इसलिए हम जानना चाहते थे कि इसके क्या कारण थे और हमें इस बारे में आत्म-मंथन करना होगा. भविष्य में, किसी भी SENA देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने कुछ रणनीतियां बनाई हैं

VVS लक्ष्मण को लेकर BCCI ने कर दिया बड़ा खुलासा

BCCI सचिव ने लक्ष्मण को क्रिकेट डायरेक्टर जैसी नई भूमिका देने की चर्चा को भी खारिज कर दिया. उन्होंने अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति में किसी भी तत्काल बदलाव की संभावना से भी इनकार किया, हालांकि बैठक में उनकी अनुपस्थिति से अटकलें लगती रहेंगी.

चोटिल खिलाड़ियों पर भी दिया अपडेट

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'खिलाड़ियों का बार-बार चोटिल होना बड़ी चिंता का विषय है. हमें उसी के अनुसार जरूरी कदम उठाने होंगे.' उन्होंने कहा कि, 'सिलेक्शन कमिटी पर कोई चर्चा नहीं हुई. हमारा पूरा ध्यान इंग्लैंड और आयरलैंड में हुए प्रदर्शन, श्रीलंका में हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज और ODI वर्ल्ड कप से पहले होने वाली सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं - जो हमारा मुख्य लक्ष्य है - उस पर था. हमने मुख्य रूप से इस बारे में सोचा है कि टीम की तैयारी वगैरह के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कई सीरीज़ हैं.'

सैकिया ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि, 'हमने टीम सिलेक्शन, टीम कॉम्बिनेशन और कौन किस फ़ॉर्मेट में खेलेगा, इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं की है. इसके लिए सेलेक्टर फ़ैसला लेंगे. आज सेलेक्टर चर्चा का हिस्सा नहीं थे. इसलिए जब सेलेक्टर वेस्टइंडीज़ सीरीज़ और उसके बाद न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए टीम चुनने के लिए मिलेंगे, तो वे उन सभी पैमानों पर विचार करेंगे जिन पर उन्हें विचार करना है.'

(आईएएनएस इनपुट के साथ)