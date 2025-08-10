विज्ञापन
विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर फैसला कब? सामने आया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future Latest Update: भारत का अगला वनडे मैच 19-25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी धरती पर होगा.

विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर फैसला कब? सामने आया बड़ा अपडेट
Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future Latest Update
  • BCCI ने विराट और रोहित के वनडे भविष्य पर तुरंत कोई निर्णय लेने से इनकार किया है और जल्दबाजी नहीं दिखा रही है
  • भारतीय क्रिकेट का ध्यान फिलहाल फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप और उससे पहले की तैयारियों पर केंद्रित है
  • मीडिया रिपोर्ट्स में 25 अक्टूबर को सिडनी में विदाई मैच की बात कही गई, लेकिन बीसीसीआई ने इसे खारिज किया है
Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future Latest Update: साल का यह वह समय है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर अटकलें तेज़ हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्णयकर्ताओं की मानें तो इन दोनों दिग्गजों के बारे में तुरंत कोई फैसला लेने की कोई जल्दी नहीं है. अगस्त में होने वाली बांग्लादेश सीरीज़ रद्द होने के बाद, भारत का अगला वनडे मैच 19-25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी धरती पर होगा. भारतीय क्रिकेट कहानियों पर चलता है और फिलहाल यह चर्चा का विषय है कि क्या कोहली और रोहित, जिनके नाम कुल 83 वनडे शतक और 25,000 से ज़्यादा रन हैं, अक्टूबर 2027 के वनडे विश्व कप तक टिक पाएँगे, जब वे क्रमशः 39 और 40 साल के होंगे.

"ज़ाहिर है, अगर उनके (रोहित और कोहली) मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई के आला अधिकारियों को बताएँगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था. लेकिन भारतीय टीम के नज़रिए से, अगला बड़ा काम फरवरी में होने वाला टी20 विश्व कप और उससे पहले की तैयारियाँ हैं. हमारा फ़िलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा, उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे," इस घटनाक्रम से वाकिफ़ एक बीसीसीआई सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया.

बीसीसीआई कभी भी जल्दबाज़ी में फैसले लेने में यकीन नहीं रखता और कोई भी फ़ैसला लेने से पहले हमेशा जनता के मूड और धारणाओं का जायज़ा लेता है, जो दोनों खिलाड़ियों की विशाल प्रशंसक संख्या को देखते हुए एक संवेदनशील फ़ैसला है. उन्होंने आखिरी बार दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जहाँ कोहली ने ग्रुप लीग चरण में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाया था, जबकि रोहित ने फ़ाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ा था.

हालांकि, दोनों ने इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. कोहली, जो अब लंदन में रहते हैं, ने हाल ही में एक इनडोर नेट्स सेशन के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है. रोहित, जो आईपीएल के बाद ब्रेक पर यूके में थे, हाल ही में मुंबई लौटे हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बीसीसीआई द्वारा दोनों को 25 अक्टूबर को सिडनी में एक विदाई मैच खेलने की पेशकश की बात कही गई है, लेकिन मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई सूत्र ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.

जहां तक विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने की बात है, सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय एकदिवसीय चैंपियनशिप 24 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और उससे पहले, 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैचों की एक और एकदिवसीय श्रृंखला शुरू होगी.

"अगर वे विजय हज़ारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उससे पहले ही छह एकदिवसीय मैच खेले जा चुके होंगे. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकदिवसीय मैचों के बीच, दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की एक श्रृंखला है, जहाँ राजकोट में क्रमशः 13, 16 और 19 नवंबर को तीन लिस्ट ए मैच (50 ओवर) खेले जाएँगे.

"अब, सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला से पहले वे तीन ए मैच, या संभवतः दो, खेलना चाहेगी. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी ऐसा चाहेंगे," उन्होंने कहा.

"विजय हज़ारे ट्रॉफी (24 दिसंबर, 2025 - 18 जनवरी, 2025) के साथ-साथ भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन एकदिवसीय मैच (11, 14 और 18 जनवरी) भी होंगे." उन्होंने कहा, "इसलिए अगर वे विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं तो यह दो या तीन मैचों से अधिक नहीं हो सकता."

