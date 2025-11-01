भारतीय टीम की लगेगी लॉट्री! जीता खिताब तो होगी पैसों की बारिश, BCCI ने बनाया 'प्लान'- रिपोर्ट

- भारतीय महिला टीम विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी और खिताब जीतने का प्रयास करेगी.
- बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों को पुरुष टीम के बराबर मैच फीस और पुरस्कार राशि देने की नीति का समर्थन करता है.
- BCCI पुरुष टीम को दी गई 125 रुपये की पुरस्कार राशि महिला टीम को भी देने पर विचार कर रहा है.
BCCI 125 Crore Prize Money to Indian Team: भारतीय महिला क्रिकेट टीम इतिहास के मुहाने पर खड़ी है. रविवार को महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा. अगर रविवार को नवी मुंबई में भारतीय टीम खिताब जीतने में सफल रही तो उसके 52 सालों का इंतजार खत्म होगा. टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया तो उस पर पैसों की बारिश तय है. रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर नकद राशि से सम्मानित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
पूर्व बीसीसीआई सचिव और अब आईसीसी अध्यक्ष जय शाह द्वारा ने महिला और पुरुष टीम को "समान वेतन" नीति की वकालत की थी. उसके बाद से सभी खिलाड़ियों की बराबर मैच फीस दी जाती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी टीम को उतनी ही राशि से पुरस्कृत करने पर विचार कर रहे हैं, जितनी पिछले साल अमेरिका में टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को दी गई थी.
रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद बीसीसीआई ने पूरी टीम - खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को पुरुष टी20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन के लिए 125 करोड़ रुपये का इनाम दिया था.
बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया,"बीसीसीआई पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का समर्थन करता है और इसलिए इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि अगर हमारी लड़कियां विश्व कप जीतती हैं, तो पुरुषों की वैश्विक जीत की तुलना में इनाम कुछ भी कम होगा. लेकिन कप जीतने से पहले कोई घोषणा करना अच्छा नहीं है."
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भारतीय महिला टीम लॉर्ड्स में 2017 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड से 9 रनों से हार गई थी, तो बीसीसीआई ने प्रत्येक खिलाड़ी को 50 लाख रुपये का इनाम दिया था. पूर्व मुख्य कोच तुषार अरोठे और अन्य सहयोगी स्टाफ को भी अच्छा इनाम दिया गया. आठ साल बाद, यदि भारतीय महिलाएं जीतती हैं, तो प्रत्येक क्रिकेटर के लिए पुरस्कार राशि कम नहीं तो 10 गुना अधिक हो सकती है.
