IPL 2026: कैसे लिया गया मुस्तफिज़ुर रहमान को KKR टीम से रिलीज करने का फैसला, रिपोर्ट में बड़ा दावा

BCCI vs BCB on Mustafizur Rahman and T20 WC 2026: मुस्तफिज़ुर रहमान  की रिलीज सिर्फ एक क्रिकेट फैसला नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव की एक बड़ी कड़ी बन गया है .

BCCI vs BCB on Mustafizur Rahman and T20 WC 2026

BCCI vs BCB on Mustafizur Rahman and T20 WC 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान  को रिलीज किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट से जुड़े रिश्तों में खिंचाव साफ दिखने लगा है. यह फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर लिया. इस कदम से बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) नाराज हैं . इसी बीच खबरें हैं कि BCB, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले अपने मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने की संभावना पर विचार कर रहा है .

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुस्तफिज़ुर को रिलीज करने का फैसला IPL गवर्निंग काउंसिल या BCCI के सभी सदस्यों की मौजूदगी में नहीं लिया गया. कुछ अधिकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर न तो चर्चा हुई और न ही उनसे कोई राय ली गई. एक BCCI अधिकारी के हवाले से कहा गया कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली. इंडियन एक्सप्रेस ने BCCI के एक अधिकारी के हवाले से बताया.

नीलामी के बाद अचानक बाहर की रास्ता

मुस्तफिज़ुर रहमान  को हाल ही में IPL नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था . इसके बावजूद, उन्हें रिलीज़ करने का निर्णय बोर्ड के उच्च स्तर पर लिया गया बताया जा रहा है .

BCCI की आधिकारिक प्रतिक्रिया

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि हाल की परिस्थितियों को देखते हुए KKR को अपने बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने के निर्देश दिए गए हैं.

बांग्लादेश में IPL के टेलीकास्ट पर रोक

इस फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार ने अगले आदेश तक देश में IPL के टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी IPL मैचों और कार्यक्रमों के प्रसारण को अस्थायी रूप से बंद करने का अनुरोध किया गया है .

पिछले कुछ हफ्तों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है. हाल की घटनाओं के बाद दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है, जिसका असर अब क्रिकेट तक पहुंचता दिख रहा है. इसी दौरान सोशल मीडिया पर KKR और उसके सह-मालिक शाहरुख खान को भी निशाना बनाया गया. कुल मिलाकर, मुस्तफिज़ुर रहमान  की रिलीज सिर्फ एक क्रिकेट फैसला नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव की एक बड़ी कड़ी बन गया है .

India, Bangladesh, T20 World Cup 2026, Indian Premier League 2026, Mohammad Mustafizur Rahman, Cricket
