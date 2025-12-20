विज्ञापन
जय शाह को NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में मिला 'ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड, BCCI ने दी बधाई

BCCI Congrats ICC Chairman Jay Shah: ICC चेयरमैन जय शाह को NDTV इंडियन ऑफ़ द ईयर 2025 अवार्ड शो में 'ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड मिला जिसे उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को समर्पित किया.

BCCI Congrats ICC Chairman Jay Shah: NDTV इंडियन ऑफ़ द ईयर 2025 अवार्ड शो में जय शाह को 'ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड मिला. उन्होंने यह अवॉर्ड भारत की महिला क्रिकेट टीम को समर्पित किया और कहा कि महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाड़ियों ने उन्हें और पूरे भारत की महिलाओं को प्रेरित किया है. BCCI ने भी एक्स पूर्व में 'ट्विटर' पर पोस्ट कर जय शाह को बधाई दी है.

BCCI ने जय शाह को दी बधाई

NDTV Indian Of The Year 2025 में इंडियन क्रिकेट के लिए एक यादगार शाम. जय शाह को ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ़ द ईयर' चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई. पे पैरिटी में आगे बढ़ने से लेकर WPL की ग्रोथ तक, आपका विजन दुनिया भर में खेल को आगे बढ़ा रहा है.

इससे पहले 2019 से 2024 तक BCCI सेक्रेटरी के तौर पर जय शाह के समय में इंडियन क्रिकेट में कई बड़े बदलाव आए. इंडियन क्रिकेट बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान, विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हुई. पुरुष और महिला क्रिकेटरों के बीच पे पैरिटी शुरू हुई. IPL के लिए रिकॉर्ड तोड़ मीडिया राइट्स डील साइन हुईं और घरेलू क्रिकेट में बहुत सुधार हुआ. साल 2024 के आखिर में BCCI सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देने के बाद, जय शाह ने उसी साल दिसंबर में ICC चेयरमैन का पद संभाला. उनके अच्छे कदमों का असर आज भी इंडियन क्रिकेट में महसूस किया जा रहा है. 

जय शाह ने कहा, "मैंने 2019 में BCCI संभाला था. मैं तब पे पैरिटी लागू करना चाहता था. लेकिन कोविड आ गया और हमारा फोकस IPL को फिर से शुरू करके दुनिया को दिखाना था. 2022 में, जब मैं फिर से चुना गया, तो मैंने एपेक्स काउंसिल से कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय अब बंद होगा. हमने WPL लॉन्च किया, घरेलू क्रिकेटरों की फीस बढ़ाई. WPL - स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स और टीमों के जरिए हमने इन लड़कियों की वजह से 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाए. इसके लिए बधाई!

पहले ODI में महिला क्रिकेटरों को 1 लाख रुपये मिलते थे; अब उन्हें 6 लाख रुपये मिलते हैं. T20I में, उन्हें 1 लाख रुपये मिलते थे; अब उन्हें 3 लाख रुपये मिलते हैं. टेस्ट में, यह 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गया है." "बहुत से लोग नहीं जानते कि मैंने 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ क्रिकेट अहमदाबाद में अपना करियर शुरू किया था. अगर आप सीधे टॉप पर जाते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अगर आप शुरू से टॉप पर जाते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं."

