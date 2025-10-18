अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर आया BCCI का रिएक्शन, इरफान, युवराज ने कही ये बात

पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में एक साथ कई अफग़ानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत को लेकर क्रिकेट की दुनिया स्तब्ध है और सदमे में आ गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने इसपर खुलकर अपनी राय रखी है. इस हमले की निंदा की है और मारे गए अफ़ग़ानी क्रिकेटरों, उनके परिवार और क्रिकेट से जुड़े सभी फ़ैंस के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं. बीसीसीआई ने शानिवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और तीन युवा अफगान क्रिकेटरों - कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की.

BCCI ने जताया शोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया है. बीसीसीआई ने पाक्तिका सूबे में सीमा पार से हुए हवाई हमले में अपनी जान गंवाने वाले कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. बीसीसीआई ने लिखा है कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB), क्रिकेट बिरादरी और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट है और इस घृणित और अनुचित हमले की निंदा करता है। निर्दोष लोगों की मौत, खासकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मौत, गहरा दुख और चिंता का विषय है. बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है और उनके दर्द और नुकसान में भागीदार है.

युवी भी हुए ग़म में शरीक

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और मौजूदा कई खिलाड़ियों के मेन्टॉर ने एक्स पर ट्वीट किया,"हाल के हमले में अपनी जान गंवाने वाले युवा अफगानिस्तान क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं. इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. उनकी यादें शांति और एकता को प्रेरित करती रहें."

Heartfelt condolences to the families of the young #Afghanistan cricketers who lost their lives in the recent attack. Our thoughts are with them during this difficult time. May their memories inspire peace & unity 🙏🏻 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 18, 2025

इरफान पठान और अतुल वासन भी हुए स्तब्ध!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वसन ने कहा,"ये गरीब बच्चे मर जाते हैं... यह दुखद है. यह ऐसी त्रासदी है. मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन युवा जीवन की हानि बहुत दुखद है."

VIDEO | Gurugram: Former Indian cricketer Atul Wassan on the death of young Afghanistan cricketers in Pakistani strikes, said, "These poor kids die... It is sad. It is such a tragedy. I don't know much about geopolitics but the loss of young life is very tragic."… pic.twitter.com/qneZBpITDZ — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कॉमेन्टेटर इरफ़ान फठान ने भी इसे लेकर 'X' पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है,"मेरी दुआएं अफ़ग़ानिस्तान के मासूम लोगों के साथ हैं. सुरक्षित रहें."

My prayers are with the innocent ppl of Afghanistan. Stay safe 🙏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 18, 2025

सदमें में राशिद ख़ान और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी इस घटना की निंदा की और कहा,"अफगानिस्तान पर हाल के पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं. एक त्रासदी जिसने महिलाओं, बच्चों और आकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान ले ली, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे."

I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025

उन्होंने ये भी लिखा,"पिछले दिनों खोए गए कीमती मासूम जानों को देखते हुए, मैं आगामी पाकिस्तान के खिलाफ मैचों से हटने के ACB के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए."

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तानी हवाई हमलों में तीन क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त किया और पाकिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई-नेशन टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया.

