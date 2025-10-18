विज्ञापन
अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर आया BCCI का रिएक्शन, इरफान, युवराज ने कही ये बात

बीसीसीआई ने शानिवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और तीन युवा अफगान क्रिकेटरों - कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की.

अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर आया BCCI का रिएक्शन, इरफान, युवराज ने कही ये बात
अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर आया BCCI ने जताया दुख

पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में एक साथ कई अफग़ानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत को लेकर क्रिकेट की दुनिया स्तब्ध है और सदमे में आ गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने इसपर खुलकर अपनी राय रखी है. इस हमले की निंदा की है और मारे गए अफ़ग़ानी क्रिकेटरों, उनके परिवार और क्रिकेट से जुड़े सभी फ़ैंस के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं. बीसीसीआई ने शानिवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और तीन युवा अफगान क्रिकेटरों - कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की. 

BCCI ने जताया शोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया है. बीसीसीआई ने पाक्तिका सूबे में सीमा पार से हुए हवाई हमले में अपनी जान गंवाने वाले कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. बीसीसीआई ने लिखा है कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB), क्रिकेट बिरादरी और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट है और इस घृणित और अनुचित हमले की निंदा करता है। निर्दोष लोगों की मौत, खासकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मौत, गहरा दुख और चिंता का विषय है. बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है और उनके दर्द और नुकसान में भागीदार है.

युवी भी हुए ग़म में शरीक

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और मौजूदा कई खिलाड़ियों के मेन्टॉर ने एक्स पर ट्वीट किया,"हाल के हमले में अपनी जान गंवाने वाले युवा अफगानिस्तान क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं. इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. उनकी यादें शांति और एकता को प्रेरित करती रहें."

इरफान पठान और अतुल वासन भी हुए स्तब्ध!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वसन ने कहा,"ये गरीब बच्चे मर जाते हैं... यह दुखद है. यह ऐसी त्रासदी है. मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन युवा जीवन की हानि बहुत दुखद है." 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कॉमेन्टेटर इरफ़ान फठान ने भी इसे लेकर 'X' पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है,"मेरी दुआएं अफ़ग़ानिस्तान के मासूम लोगों के साथ हैं. सुरक्षित रहें."

सदमें में राशिद ख़ान और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी इस घटना की निंदा की और कहा,"अफगानिस्तान पर हाल के पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं. एक त्रासदी जिसने महिलाओं, बच्चों और आकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान ले ली, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे."

उन्होंने ये भी लिखा,"पिछले दिनों खोए गए कीमती मासूम जानों को देखते हुए, मैं आगामी पाकिस्तान के खिलाफ मैचों से हटने के ACB के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए."

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तानी हवाई हमलों में तीन क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त किया और पाकिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई-नेशन टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया.

Board Of Control For Cricket In India, Afghanistan, Cricket, Yuvraj Singh, Irfan Khan Pathan
