BCCI Central Contract: इन 5 खिलाड़ियों की भी हुई अनुबंध से छुट्टी, इस खिलाड़ी को न लेना थोड़ा हैरानी भरा

पुजारा को तो बाहर जाना ही था, लेकिन...

पिछले अनुबंध में चयन समिति ने अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं दी थी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा बी कैटेगिरी (3 करोड़) रुपये का हिस्सा थे. अब जब टीम प्रबंधन ने पुजारा को लेकर साफ कर दिया था कि वह भविष्य की ओर देख रहे हैं, तो साफ था कि चेतेश्वर पुजारा को आगे अनुबंध नहीं दिया जाएगा. और कुछ ऐसा ही सी कैटेगिरी का हिस्सा रहे पेसर उमेश यादव और शिखर धवन के बारे में भी कहा जा सकता है. उमेश की वापसी की एक हल्की उम्मीद थी, लेकिन युवा पेसरों को आगे बढ़ाने की नीति के बाद यादव के आसार भी बंद हो गए, लेकिन इनके बीच एक नाम यहां चौंकाने वाला है

...क्या इस खिलाड़ी के साथ गलत हुआ?

एक समय ऑलराउंडर दीपक हूडा बहुत ज्याद चर्चा में थे. उन्हें शीर्ष क्रम में खिलाया गया, लेकिन जल्द ही युवाओं के आने से समीकरण बदल गए, तो वह प्लानिंग से बाहर हो गए, लेकिन यहां सी कैटेगिरी का ही हिस्सा रहे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को किसी भी श्रेणी में जगह न मिलना काफी हद तक हैरान कर करता है.

चलिए यह भी जान लें कि पिछले साल की तुलना में किसकी छुट्टी हुई, किसकी पदोन्नति और किसी पदावनति

अनुबंध से छुटटी: इशान किशन, श्रेयस अय्यर, उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा, दीपक हूडा, युजवेंद्र चहल, शिखर धवन

तरक्की: यशस्वी जायसवाल (पहली बार सीधे बी कैटेगिरी में इंट्री)

B से A में पहुंचे- केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल

C से B में पहुंचे: कुलदीप यादव



पदावनति:

A से B में पहुंचे: ऋषभ पंत, अक्षर पटेल,



पहली बार इंट्री: यशस्वी जायसवाल (B), सूर्यकुमार यादव (B), रिंकू सिंह (C), तिलक वर्मा (C), शिवम दुबे (C),रवि बिश्नोई (C), जितेश शर्मा (C), मुकेश कुमार (C), रजत पाटीदार (C), प्रसिद्ध कृष्णा (C)