'हम पूरी तरह से अनजान हैं', बांग्लादेश के T20 WC मैचों को शिफ्ट करने की अफवाहों पर BCCI ने चुप्पी तोड़ी

BCCI on Rumors of Shifting Bangladesh T20 World Cup 2026 Venue: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच बांग्लादेश के ICC T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की BCB की मांग और इस मामले पर ICC के रुख के बारे में किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है. ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए मंगलवार दोपहर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अत्याचारों के बीच, BCCI के निर्देशों पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी IPL 2026 टीम से बाहर करने के बाद से बोर्ड भारत और श्रीलंका द्वारा सह-आयोजित T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करना चाहता है.

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ANI को बताया, "अभी तक, BCCI को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के बीच किसी भी बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से अनजान हैं. जानकारी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे."

चर्चा के दौरान, BCB ने ICC से बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया.

हालांकि ICC ने कहा कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है और BCB से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन बोर्ड का रुख अपरिवर्तित रहा. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संभावित समाधान खोजने के लिए चर्चा जारी रहेगी.

BCB ने कहा है कि वह अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भलाई की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि इस मामले को सुलझाने के लिए ICC के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है. इससे पहले, बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने दावा किया था कि भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने का "कोई माहौल नहीं है", जैसा कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) सुरक्षा टीम के एक "पत्र" का हवाला दिया, राज्य समाचार एजेंसी, BSS ने सोमवार को बताया.

ICC सूत्रों ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए स्वतंत्र जोखिम आकलन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बांग्लादेश भारत में अपने निर्धारित T20 विश्व कप मैच नहीं खेल सकता है, यह देखते हुए कि भारत में टूर्नामेंट के लिए समग्र सुरक्षा जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है, जो कई प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों के प्रोफाइल के अनुरूप है.

सूत्रों ने कहा कि स्वतंत्र जोखिम आकलन में बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों या भारत में मैच स्थलों के लिए कोई विशेष या सीधा खतरा नहीं पाया गया. उन्होंने कहा कि प्राप्त पेशेवर सलाह के आधार पर, कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के निर्धारित मैचों से जुड़े जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है, जिसमें ऐसे जोखिमों का कोई संकेत नहीं है जिन्हें स्थापित सुरक्षा योजना और शमन उपायों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है.

सूत्रों ने कहा कि ICC हाल के दिनों में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी के संबंध में की गई सार्वजनिक टिप्पणियों से अवगत है, जिसमें ICC के सुरक्षा जोखिम आकलन के चयनात्मक संदर्भ शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि सभी ICC आयोजनों की तरह, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए सुरक्षा योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है.

इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सहित भाग लेने वाले सदस्यों से परामर्श किया जा रहा है, और ICC उचित होने पर व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए रचनात्मक संवाद और प्रतिक्रिया के लिए खुला है, सूत्रों ने कहा.

एक सूत्र ने कहा, "यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए ICC के स्वतंत्र जोखिम आकलन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बांग्लादेश भारत में अपने निर्धारित मैच नहीं खेल सकता है."

सूत्रों ने कहा कि ICC को BCCI और संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर विकसित की जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जिनके पास प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को सुरक्षित रूप से आयोजित करने का एक मजबूत और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है.

सूत्रों ने कहा कि ICC का रुख अपरिवर्तित है. मैच का कार्यक्रम अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रकाशित कर दिया गया है, और ICC को उम्मीद है कि सभी भाग लेने वाली टीमें भागीदारी की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेंगी. साथ ही, ICC टूर्नामेंट की सुरक्षा, संरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी, पेशेवर और सहयोगात्मक तरीके से जुड़ा रहेगा, उन्होंने कहा.

T20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा. बांग्लादेश को 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करनी है. वेस्टइंडीज के बाद, बांग्लादेश 9 फरवरी को उसी जगह पर इटली का सामना करेगा, फिर कोलकाता में 2022 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड से भिड़ेगा और 17 फरवरी को नेपाल के साथ मैच के साथ अपने ग्रुप-स्टेज अभियान को खत्म करेगा.