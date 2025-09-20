विज्ञापन

NDTV YUVA Exclusive: एक होर्डिंग को देख मोहित सूरी को हुआ था उदिता गोस्वामी से प्यार, कर लिया शादी का फैसला

NDTV YUVA Exclusive: NDTV युवा मंच 2025 में सैयारा के निर्देशक मोहित सूरी नजर आए. मोहित सूरी सैयारा के अलावा आशिकी 2, एक विलेन और आवारपन जैसी कई शानदार फिल्में दे चुके हैं.

नई दिल्ली:

NDTV YUVA Exclusive: NDTV युवा मंच 2025 में सैयारा के निर्देशक मोहित सूरी नजर आए. मोहित सूरी सैयारा के अलावा आशिकी 2, एक विलेन और आवारपन जैसी कई शानदार फिल्में दे चुकी हैं. इन दिनों वह फिल्म सैयारा को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहे हैं. ऐसे में मोहित सूरी ने NDTV युवा मंच 2025 में अपनी फिल्मों और जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें की. उन्होंने पत्नी उदिता गोस्वामी से जुड़े कुछ किस्से शेयर किए. मोहित सूरी से पूछा गया कि उनकी फिल्म जहर से लेकर सैयारा तक का मोमेंट कैसा रहा है और कौन सा पल खास था. 

इस पर मोहित सूरी ने कहा, 'जहर से सैयारा तक एक मोमेंट...जिस पल में मैं अपनी पत्नी से मिला वो मेरी जिंदगी का एक खास पल था. मैंने उसे एक होर्डिंग पर देखा था और अपने दोस्त से कहा था कि मैं इससे शादी करने वाला हूं. उस वक्त मैं अस्सिटेंट डायरेक्टर था. मैंने अपने मोंट्स पर कुछ गाने भी बनाए हैं..सुन रहा है ना तू...हमसफर.' इसके अलावा मोहित सूरी ने अपनी फिल्मों को लेकर भी ढेर सारी बातें की हैं. मोहित सूरी ने बताया है कि वह इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जरूर बनाउंगा...लेकिन उसमें जिम्मेदारी डबल होगी.

इसके अलावा मोहित सूरी ने अपनी फिल्मों के क्लाइमैक्स पर बात की. क्योंकि उनकी कई फिल्मों में हीरो आखिरी में मर जाता है. इस पर मोहित सूरी ने कहा, 'मेरी हर फिल्म में कुछ एक जैसा ही हाल था. एक्टर काम नहीं करना चाह रहे थे. जहर, आशिकी में हीरो आखिर में मर रहा था. इमरान हाशमी भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि इससे पहले भी पिछली फिल्मों में मर चुके थे.'

