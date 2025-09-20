NDTV YUVA Exclusive: जेल जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने क्या-क्या किया मिस ? खुद किया खुलासा

NDTV YUVA Exclusive: रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने कई फिल्मों अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता है. रिया चक्रवर्ती को बैंकचोर, जलेबी और चेहरे जैसी फिल्मों में देखा गया है. हालांकि बीते कुछ वक्त से वह फिल्मों से दूर चल रही हैं. शनिवार को रिया चक्रवर्ती ने NDTV युवा मंच 2025 में हिस्सा लिया. इस दौरान दिग्गज एक्ट्रेस ने अपनी निजी जिंदगी के अलावा अपने बुरे दिनों को याद किया. एनडीटीवी युवा मंच इस बार जश्न-ए-Gen Z मना रहा है, जिसके चलते युवा मंच पर युवाओं से बात की जा रही है.

जेल के दिनों को किया याद

रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जेल में जाना पड़ा था. ऐसे में उन्होंने जेल के अपने अनुभवों को शेयर किया. उन्होंने कहा- 'बहुत कुछ मिस किया, सब कुछ समझ आ जाता है कि लाइफ में आपके पास क्या-क्या था जो आपको लगा कि आपके पास नहीं है. सबसे ज्यादा अपने परिवार को मिस किया.'



जेल जाकर क्या सीखा

उन्होंने कहा, 'जेल जाकर आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं. आप पब्लिक परसेप्शन से हट जाते हो. आपको लगता है कि लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है आपको खुद को जानना जरूरी है.. जो चीजें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनकी वैल्यू समझ आ जाती है.'

जब हीरोइन जेल गई तो क्या पूछा

रिया चक्रवर्ती ने कहा, 'लोगों ने डांस करने को कहा. जिस दिन मेरी बेल हुई मैंने नागिन डांस किया था मुझे लगा मैं थोड़ी सी भी खुशी दे पाऊं तो क्या फर्क पड़ता है.'