NDTV YUVA Exclusive: किस तरह से चुनती हैं अपने रोल, वाणी कपूर ने एनडीटीवी को बताया

NDTV YUVA Exclusive: एनडीटीवी ने शनिवार को मुंबई में देश के युवाओं के लिए युवा मंच 2025 रखा. एनडीटीवी के खास मंच पर देश की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया. फिल्मों सितारों ने भी इस मंच की शोभा बढ़ाई. एनडीटीवी के इस मंच पर बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. इस मौके पर उन्होंने अपने करियर के अलावा साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें की. उन्होंने आज के युवाओं को लेकर भी अपनी राय दी.

वाणी कपूर ने बताया है कि वह अपने रोल चुनते वक्त किन बातों को ध्यान रखती हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पास जो भी आता है मैं वैसे रोल और किरदार चुनती हूं जिसकी कहानी मुझे मुझसे कनेक्टेड लगती है. लेकिन बतौर एक्टर मैं अपने कैरेक्टर को जज नहीं करती.' इसके साथ ही वाणी कपूर ने बताया कि वह कैसे रोल करना चाहती हैं. उन्होंने कहा. 'अमृता प्रीतम की बायोपिक में काम करना चाहती हूं. उनकी जिंदगी बहुत ही फियरलेस लगती हैं. उस किरदार में एक ईमानदारी है जिसे मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूं.'

इसके अलावा वाणी कपूर ने फिटनेस को लेकर भी ढेर सारी बातें की. उन्होंने कहा, 'फिट रहने के लिए मैं खुद को सजा नहीं देती. मैं सभी तरह का जंक फूड खाती हूं. लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए मैं ट्रेनिंग में समय देती हूं. वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए ही नहीं माइंड के लिए भी बहुत अहम हैं. मैं जिम लवर नहीं हूं लेकिन हां फिटनेस के लिए कुछ भी करना और एक्टिव रहना जरूरी है.'