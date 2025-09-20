कैटरीना कैफ को जब नहीं पता था फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अक्षय कुमार, पता लगने पर बोलीं- थोड़ा और...

अक्षय कुमार बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई हैं. उनकी फिल्म सूर्यवंशी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म को रिलीज होने में बहुत समय लग गया था. कोविड की वजह से फिल्म को रिलीज होने में भी काफी समय लग गया था. सूर्यवंशी का प्रमोशन करने के लिए अक्षय और कैटरीना कपिल शर्मा के शो में गए थे. जहां पर कैटरीना को पता चला था कि अक्षय भी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं.

कैटरीना कैफ ने मांगे अक्षय से पैसे

कैटरीना कैफ कपिल शर्मा से बात करते हुए कहती हैं कि रोहित सर ने हम सबको रोके रखने के लिए बहुत मेहनत की है. जिसके बाद अक्षय कहते हैं रोहित सर ने किया है और मैंने कुछ नहीं किया है. मैं आधा प्रोड्यूसर हूं मेरी बात ही नहीं की. ये बात सुनकर कैटरीना चौंक जाती हैं और कहती हैं एक सेकंड- आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. उसके बाद जोर-जोर से हंसने लगती हैं. उसके बाद अक्षय की तरफ देखते हुए कहती हैं- थोड़ा और, थोड़ा और पैसा मिल सकता है.

अक्षय का मजेदार जवाब

अक्षय उसके बाद कपिल की तरफ देखते हुए कहते हैं- ये भी तेरी तरह पैसे की बात करती है. तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो.

सूर्यवंशी बनी ब्लॉकबस्टर

सूर्यवंशी की बात करें ये फिल्म साल 2021 में दिवाली पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अक्षय और कैटरीना लीड रोल में नजर आए थे वहीं अजय देवगन और रणवीर सिंह का फिल्म में कैमियो था. तीनों पुलिसवाले साथ में मिलकर दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आए थे. सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. सूर्यवंशी रोहित शेट्टी ने बनाई थी. ये रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का ही हिस्सा थी. इसके बाद सिंघम अगेन भी आ चुकी है.