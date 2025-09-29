विज्ञापन
एशियाई चैंपियन बनने पर टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, BCCI ने किया करोड़ों की प्राइज मनी का ऐलान

भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत नौंवी बार एशियाई चैंपियन बना है और ऐसे में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर दिल खोलकर पैसा बहाया है.

एशियाई चैंपियन बनने पर टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, BCCI ने किया करोड़ों की प्राइज मनी का ऐलान
BCCI Announce 21 crores prize money: एशियाई चैंपियन बनने पर टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश
  • भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में दुबई में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब जीता.
  • तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाकर टीम इंडिया को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
  • बीसीसीआई ने एशियाई चैंपियन बनने पर टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये इनाम घोषित किया.
तिलक वर्मा की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से पीट दिया. भारत ने रविवार रात एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई. भारत ने इससे पहले ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 में भी पाकिस्तान को रौंदा था. वहीं इस जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों पर बोर्ड ने पैसों की बारिश की है. 

बीसीसीआई ने भारतीय टीम के एशियाई चैंपियन बनने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ के लिए 21 करोड़ की इनामी राशी का ऐलान किया है. बीसीसीआई ने पोस्ट किया,"3 वार. 0 प्रतिक्रिया. एशिया कप चैंपियन. संदेश दिया. टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि."

वहीं भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया,"खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई."

भारत ने लगाया जीत का तिलक

तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर 'संकटमोचक ' की भूमिका निभाई और बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. भारत को आखिरी ओवर में दस रन की जरूरत थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी. तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया.

जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे. इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे ( 21 गेंद में 33 रन ) ने उनका पूरा साथ दिया.

फाइनल से पहले मैदान से बाहर के तनाव के बीच सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की इस टीम ने फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बावजूद बेखौफ खेल दिखाया और दबाव को हावी नहीं होने दिया.

पहले कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर समेट दिया और उसके बाद तिलक ने अपनी पारी से टीम को जीत तक पहुंचाया. उन्होंने सैमसन के साथ 57 और दुबे के साथ 64 रन की साझेदारी की. मैच का निर्णायक पल रऊफ का 15वां ओवर था जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने 17 रन निकाले. सुपर 4 चरण में भारतीय प्रशंसकों को भड़काऊ इशारे करने वाले रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला.

