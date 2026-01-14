टी20 वर्ल्ड कप में 23 दिन: क्या खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहा BCB?

टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में बस 23 दिन बचे हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वैसे तो अपनी बात को लेकर अड़ा दिख रहा है कि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले. लेकिन इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) उसके अधिकारी, उनके खेल मंत्रालय के अधिकारी और खिलाड़ियों की तरफ से लगातार आ रहे बयान ये इशारा भी करते हैं कि भारत में वर्ल्ड कप खेलने के उनके स्टैंड को लेकर उनमें आपस में ही यूनिटी नहीं है और ये भी कि BCB के अधिकारी अपने ही खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं.

बोर्ड और खिलाड़ियों के हित को अलग कर देखने लगे अधिकारी

बांग्लादेश में पूर्व कप्तान तमीम को ‘इंडिया का एजेंट' या देशद्रोही कहने के बाद BCB के वित्त कमेटी के अध्यक्ष नजमूल इस्लाम ने फिर से एक विवाद पैदा करने वाला अटपटा बयान दिया है. नजमूल ने कहा है, वर्ल्ड कप बोर्ड के लिए 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' का मसला है. उनके मुताबिक जो नफा-नुकसान होगा वो खिलाड़ियों का होगा.

जाहिर है ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम मैदान में उतरेगी या नहीं, यह सवाल अभी भी सुलझने से दूर ही लगता है. इस अनिश्चितता के दरमियान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस प्रमुख नजमूल इस्लाम के एक बयान ने मसले को और उलझा दिया है. उन्होंने कहा कि अगर गतिरोध बना रहता है, तो नुकसान सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को होगा, न कि बोर्ड को.

'बोर्ड को यहां कोई लाभ या नुकसान नहीं है,' BCB वित्त समिति के अध्यक्ष एम. नजमुल इस्लाम ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'बांग्लादेश यहां खेले या नहीं, बोर्ड को यहां कोई लाभ या नुकसान नहीं है. कम से कम इस वर्ल्ड कप के लिए तो नहीं.'

‘टीम की प्राइज मनी, पार्टिसिपेशन मनी पर असर'

ये जरूर है कि खिलाड़ियों को प्राइज मनी या पार्टिसिपेशन मनी का सीधा नुकसान जरूर होगा. ICC के नियमों के तहत, प्राइज मनी - मैच फीस, प्रदर्शन बोनस या मैन ऑफ द मैच पुरस्कार - सीधे खिलाड़ियों को जाता है. वर्ल्ड कप के नॉक आउट दौर में नहीं पहुंचने वाली टीमों को भी न्यूनतम रकम जरूर मिलती है. ऐसे में अगर बांग्लादेश भाग नहीं लेता है, तो नजमुल इस्लाम के मुताबिक उनकी टीम के खिलाड़ी उस पैसे और मौकों से वंचित रह जाएंगे.

नजमुल ने जोर देकर कहा, 'क्रिकेटर ही नुकसान में रहेंगे, वे खेलेंगे, तो मैच फीस पाएंगे. प्रदर्शन करेंगे, तो आईसीसी नियमों के तहत उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा. वह पैसा बोर्ड का नहीं है.'

‘पत्रकारों पर भड़के अधिकारी'

पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या BCB ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को मुआवजा देगा, तो नजमुल भड़क भी गए. उन्होंने कहा, 'बोर्ड पहले से ही तैयारी, ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स पर करोड़ों टका खर्च करता है. क्या मैं उनसे कहूं कि मैं उन पर जो करोड़ों खर्च किया जा रहा है वो उसे वापस करें?'

बीसीबी बार-बार ICC से सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत नहीं भेजे जाने की बात कही है. एक दिन पहले BCB और ICC के बीच वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची. लेकिन बातचीत के विकल्प खुले रहे.

सिर्फ23 दिन बाकी

कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय टीम के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इसे लेकर फिक्र जताई है.

नजमुल पहले भी विवाद भरा बयान देकर मुद्दे को उलझाते दिखे हैं. उन्होंने पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'भारतीय एजेंट' कहा था. हालांकि उनके ही देश के मौजूदा टेस्ट कप्तान नजमूल हसन शांतो और दूसरे कई खिलाड़ियों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी.

बांग्लादेश अपना वर्ल्ड कप अभियान सात फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू करेगा. सिर्फ 23 दिन बचे हैं और घड़ी की सुइयां तेजी से भागती जा रही हैं.

